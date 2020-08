Sociable Soccer 2020 : une grosse mise à jour pour la nouvelle saison

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Lors du lancement d'Apple Arcade en septembre 2019, la Pomme avait annoncé l'arrivée de plusieurs jeux au cours des mois à venir. Parmi eux, un certain Sociable Soccer 2020 (v2.0, 0 Mo, iOS 13.0), jeu de football d'arcade reprenant le concept bien connu de FIFA Ultimate Team.



En effet, dans ce dernier, on crée son équipe de A à Z et on compose son effectif en se servant de cartes de joueurs avec différentes statistiques évolutives.



La belle nouvelle, c'est que ses studios, Tower Studios et Rogue Games, viennent de publier la mise à jour pour la nouvelle saison avec pas mal de nouveautés. Le trailer :

Sociable Soccer 2020 lance sa nouvelle saison

Sociable Soccer 2020 ne se contente pas d’être une mise à jour : c’est un tout nouveau jeu pour la saison de foot 20/21 !

Vous l'aurez compris, les développeurs ont mis les bouchées doubles pour propose un jeu encore plus complet en ajoutant notamment le mode clashes de « clans » qui vous fera affronter un autre club dans une série de matchs quotidiens.



Outre ce bel ajout, les studios ont ajouté plus de 1 000 équipes de foot et 30 000 joueurs, de nouveaux terrains et stades, ils ont amélioré le pairage et le jeu en ligne contre d'autres joueurs.



L'animation des joueurs ainsi que l'intelligence artificielle ont également été améliorés grâce à cette mise à jour.

