Gun Rounds : un shooter au tour par tour sur iOS et Android

Il y a 4 heures

Alban Martin

Comme prévu, le jeu Gun Rounds du développeur Blabberf (Tobin Huitt) est arrivé sur App Store et Play Store. Il s'agit d'un jeu de shoot au tour par tour avec des éléments de roguelite qui veut défier votre sens tactique et vos réflexes.



Regardez le trailer vidéo :

Gun Rounds : un shooter très subtil sur mobile

Annoncé le mois dernier et en précommande depuis une semaine, Gun Rounds est officiellement lancé sur iOS et Android. Principalement inspiré de l'excellent Downwell, le nouveau jeu du jour s'en démarque au niveau du gameplay. Plutôt qu'un jeu de tir effréné où vous tombez constamment dans un trou, Gun Rounds est un jeu au tour par tour où vous vous battez contre des ennemis en un nombre défini de tours pour progresser.



A la manière d'un Angry Birds, une fois l'arme choisie, vous faites glisser votre doigt pour définir l'angle de tir et vous relâchez. Ensuite, les ennemis vont répliquer à leur tour, mais vous pourrez réagir en temps réel. Si vous tapez au bon moment, vous éviterez de subir des dégâts et de recharger certaines de vos munitions. Dans le cas contraire, vous perdrez de la vie, logique.



Être capable de recharger vos munitions de cette manière est également un énorme avantage, car chaque fois que vous rechargez en utilisant l'ancien bouton de rechargement classique, non seulement cela utilise votre tour, mais votre bulle d'espace personnel rétrécit en taille, ce qui rend plus difficile de contrer celle de votre ennemi.



Gun Rounds n'en a pas l'air, mais son aspect simpliste cache des mécaniques de jeu travaillées et une certaine subtilité. Cela est aussi rendu possible grâce aux nombreux types d'ennemis qui possèdent leurs propres vitesse et schémas d'attaque, ce qui signifie que vous devez être sur vos gardes lorsque vous défendez vos bases. La variété des armes est tout aussi large, avec tout un tas de trucs décalés, sans oublier les capacités spéciales, des améliorations, une boutique, des palettes de couleurs à débloquer, 4 mondes différents et un boss final.



Bref, Gun Rounds est un très bon jeu premium vendu 3,49€ sur iOS et 2,59€ sur Android.

