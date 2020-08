iPhone 12 : nouvelles couleurs bleu ciel, mauve et beige ?

Il y a 7 heures

Alban Martin

4

Si les nouveaux iPhone 12 Pro devraient inaugurer un coloris bleu marine très élégant, du côté des iPhone 12, nous n’avions pas encore d’indices. En parcourant les concepts de TheAppleHub, nous avons trouvé trois couleurs potentielles. Il s’agit d’un bleu, d’un mauve et d’un beige.

Des couleurs pastels pour l’iPhone 12

Proposé normalement en version compacte de 5,4 pouces et en version classique de 6,1 pouces, le futur iPhone 12 d’entrée de gamme se démarquera sur plusieurs points par rapport à l’iPhone 11.



Outre le design plus plat et plus carré inspiré des iPhone 4, le modem 5G ou encore l’écran OLED, les deux iPhone 12 de base vont être proposés dans de nouvelles couleurs. Une manière pour Apple de marquer facilement les nouveaux téléphones.



Si les noir, blanc et rouge semblent indéboulonnables, le rose, le jaune et le vert pourraient être remplacés. On parle ainsi d’un bleu ciel, d’un mauve léger et d’un beige pour les nouveaux iPhone 12 attendus en septembre mais commercialisés en octobre d’après les dernières rumeurs. Une chose quasiment acquise puisque la firme a concédé un léger retard pour son prochain smartphone.



Trois coloris pastels qui rendent très bien sur le concept affichés ci-dessus. Vous en pensez quoi ? Une couleur est-elle un argument d’achat aussi fort que le prix ?



