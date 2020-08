xCloud : une sortie officielle pour le 15 septembre... sur Android

Nous l'attendons avec impatience, ce nouveau service de Microsoft... Bien que disponible en bêta depuis plusieurs mois, il fallait être parmi les premiers pour prétendre pouvoir tester xCloud sur l'un de ses appareils. Mais, il semblerait que nous arrivions au terme des tests, du moins sur Android, puisque Microsoft annonce que le Project xCloud, qui sera inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate, sera lancé le 15 septembre. Les pays qui en bénéficieront sont l'Autriche, la Belgique, le Canada, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, l'Espagne, la Corée du Sud, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et aux États-Unis. La liste officielle des jeux disponibles sera bientôt révélée, mais on compte déjà Yakuza Kiwami 2, Destiny 2 ou encore Minecraft Dungeons. Espérons que nous entendrons bientôt des nouvelles sur une date de sortie iOS.

