Microsoft est prêt à racheter TikTok jusqu'à 30 milliards de dollars

Il y a 2 heures

Julien Russo

TikTok a jusqu'au 15 septembre prochain pour trouver un nouvel acquéreur de TikTok aux États-Unis. En effet, le président Donald Trump ne veut plus qu'une entreprise chinoise soit propriétaire d'une application ayant un succès aussi important aux USA. La raison ? La peur d'un espionnage intensif provenant du gouvernement chinois.

Microsoft est très intéressée

Depuis que Donald Trump a exprimé son intention d'interdire l'utilisation de TikTok sur le sol américain, ByteDance a réfléchi à une stratégie pour faire en sorte que son application de vidéos courtes continue à être accessible pour ses utilisateurs américains. La meilleure solution trouvée est le rachat des activités de TikTok. Autrement dit, ByteDance restera l'entreprise propriétaire de l'app à l'international, mais ne le sera plus aux États-Unis.

Dès qu'une opportunité de rachat s'est présentée, la première entreprise à avoir sauté sur l'occasion est Microsoft. La firme est motivée pour acquérir l'application TikTok, quitte à y mettre un prix démesuré.

D'après les dernières indiscrétions sur le dossier, le prix de rachat pourrait tourner entre la somme de 10 milliards à 30 milliards de dollars. Un joli chèque que ferait Microsoft à l'entreprise chinoise !

Pour l'instant les négociations sont en cours, mais Microsoft est conscient que sur le long terme, l'investissement pourrait rapidement être rentabilisé.

Dans tous les cas, la pression est au niveau maximal puisque les deux entreprises doivent trouver un accord le plus vite possible puisque Donald Trump ne donnera pas de délai supplémentaire et appliquera une interdiction immédiate à compter du 15 septembre.



Au cas où l'accord n'est pas concluant avec Microsoft, TikTok pourrait enclencher un plan B pour continuer son activité sur le sol américain. L'une des autres possibilités pourrait être d'installer un siège dans une grande ville américaine. ByteDance ne sait plus quoi faire pour prouver sa bienveillance au président des États-Unis !

