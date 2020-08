Apple dévoile un nouveau court-métrage tourné avec l'iPhone 11 pro

The Stunt Double a été tourné par le réalisateur primé aux Oscars, Damien Chazelle, à l'aide du dernier smartphone d'Apple dans sa version Pro. Outre le court-métrage, Apple a également partagé une vidéo making-off permettant de mettre la main sur "quelques astuces pour l'objectif grand angle et de découvrir comment composer des prises de vue pour l'écran vertical". Une bien belle manière que de mettre en avant la qualité vidéo du téléphone.

Un voyage à travers l’histoire du cinéma est réinventé pour l’écran vertical de Damien Chazelle «The Stunt Double», un court métrage tourné sur iPhone 11 Pro. Regardez les genres classiques qui se bousculent, des films d'action aux films muets, des films d'espionnage aux westerns, en recadrant et en modernisant la magie du cinéma que nous connaissons et aimons.

Dans le cadre de la promotion de son iPhone, Apple vante ses mérites au travers de courtes vidéos publicitaires ou de créations autour de l'appareil. C'est une nouvelle fois le cas puisque la Pomme vient de publier un court métrage entièrement tourné avec son smartphone. Baptisée The Stunt Double, celui-ci a été réalité par Damien Chazelle grâce à un iPhone 11 Pro. La vidéo en question :

