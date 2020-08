Les États-Unis se protègent en faisant face aux "applications chinoises non fiables"

Ce n'est plus une surprise, le gouvernement américain fait face à la Chine et à leurs technologies, comme leurs applications sur les différents stores.



Dernière victime en date, un certain TikTok, qui est désormais en négociations avec Microsoft pour un rachat de la partie américaine et canadienne et ainsi survivre aux menaces de Donald Trump, qui souhaite bannir le réseau social du pays.



Une stratégie de défense, qui paraît pour de la paranoïa, et qui n'est pas prête de s'arrêter...

Les États-Unis tentent de créer un "réseau propre"

La stratégie du gouvernement américain est claire, créer un "réseau propre" en faisant face aux "applications chinoises non fiables" comme WeChat et TikTok.



Microsoft est en pourparlers avec TikTok malgré tout, mais le secrétaire d'État américain Mike Pompeo affirme que d'autres interdictions tomberont contre les applications présentant "des menaces importantes pour les données personnelles des citoyens américains".



Selon BBC News, les principaux menacés sont donc WeChat et TikTok, mais également Alibaba, Baidu et Tencent. Enfin, les données personnelles des citoyens américains ne seraient plus autorisées à être stockées ou consultées sur les services cloud chinois.



Pompeo a rajouté que cela protégerait "la propriété intellectuelle la plus précieuse de nos entreprises, y compris la recherche sur les vaccins COVID".



