iMac 2020 : performances en hausse mais SSD soudé

À peine sorti, le nouvel iMac 2020 a été testé par plusieurs utilisateurs à travers la toile. Si le nouveau design attendu n'est pas arrivé, en revanche les performances sont bel et bien en net progrès grâce aux nouveaux processeurs Intel de 10è génération.



Des benchmarks flatteurs pour l'iMac 2020

Les benchmarks du nouvel iMac 2020 sont donc arrivés. Réalisés sur Geekbench, ils représentent le tout nouveau ‌iMac‌ 5K 27 pouces équipé d'un processeur Intel Core i5 à 3,1 GHz et d'une carte graphique Radeon Pro 5300. C'est l'entrée de gamme à 2099€.



Le i5 de l’iMac 2020 fonctionne environ 20% mieux en multicœur que celui de 2019, toujours en 3,1 Ghz. De même, la nouvelle puce fait mieux qu'un modèle équivalent Intel Core i5 3,7 GHz de 2019. Cela est probablement dû aux nouveaux processeurs Intel Core de 10e génération, qui, selon Apple, offrent des performances de processeur jusqu'à 65% plus rapides.



Concrètement, l'‌iMac‌ 2020 à 3,1 GHz a donné un score Geekbench Single-Core de 1090 et un score Multi-Core de 5688.



La capacité graphique a été mesurée à l'aide de Geekbench Compute. Comparée à la carte AMD Radeon Pro 570X, le Radeon Pro 5300 du ‌iMac‌ 2020 fonctionne environ 40% mieux. Cependant, la Radeon Pro 5300 ne surpasse pas les performances de l'iMac‌ 2019 avec les graphiques AMD Radeon Pro Vega 48.



Apple déclare que les graphiques AMD Radeon Pro 5000 de nouvelle génération offrent des performances jusqu'à 55% plus rapides que la génération précédente.



D'autres utilisateurs ont testé l'iMac 2020. Par exemple, le modèle haut de gamme avec un processeur 8 cœurs de 3,8 GHz et Turbo Boost jusqu'à 5,0 GHz affiche un score monocœur de 1141 et un score multicœur de 7006. C'est 36% plus élevé que le puce équivalente de la génération précédente d'ordinateur de bureau d'Apple.

Le SSD est soudé

Par contre, les bonnes nouvelles des performances sont à nuancer avec le nouveau SSD des ‌iMac. Si il est plus véloce lui aussi d'environ 10% en lecture / écriture, il est désormais soudé à la carte mère et n'est donc pas remplaçable par l'utilisateur, selon ifun.de. Les iMac précédents permettaient une mise à niveau ou un remplacement facile. Selon les informations techniques publiées en interne, les modules SSD individuels du ‌iMac‌ 2020 sont soudés directement sur la carte mère, de la même manière que le stockage des MacBooks a été soudé depuis plusieurs années. Par conséquent, la configuration de stockage au point d'achat est fixe et ne peut pas être modifiée par la suite.



Le nouveau ‌iMac‌ de 27 pouces a été dévoilé mardi par Apple, avec des processeurs Intel Core de 10e génération plus rapides, des cartes graphiques AMD de nouvelle génération, des options jusqu'à 128 Go de RAM, une caméra FaceTime de plus haute résolution de 1080p, un écran True Tone avec une option de verre nano-texture, une puce T2, des haut-parleurs de haute fidélité, et des microphones de qualité professionnel.