Google lance Nearby Share, son équivalence à AirDrop

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

AirDrop est devenu une référence pour les utilisateurs d'appareils à la Pomme, et on comprend pourquoi : ce service a été mis en place par Apple sur la plupart de ses produits depuis 2011 et permet un partage de fichiers et de liens très rapide entre les appareils.



Du côté de la concurrence, ce n'est pas le même son de cloche puisqu'il faut déjà commencer par s'accorder et travailler ensemble. Hélas, la plupart du temps, les constructeurs sous Android préfèrent la jouer en individuel ou en petit groupe plutôt que de chercher une solution universelle.



Google, lui, veut tenter le coup en lançant Nearby Share, une alternative disponible via le système d'exploitation.

Il en aura fallu du temps à Google, mais c'est désormais officiel... La célèbre firme vient de lancer Nearby Share, ou Partage à proximité, qui se veut être l'équivalence de AirDrop pour Android.



Après des années de développement, il va être désormais possible d'envoyer des fichiers grâce au partage à proximité aidé par le Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC et les WiFi.



Tout comme AirDrop, il est possible d'être caché et visible pour tout le monde ou seulement nos contacts. Dans un premier temps, la fonctionnalité n'est disponible que sur Google Pixel et les appareils Samsung.



