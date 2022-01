Google accélère pour rivaliser avec AirDrop d'Apple

Que ce soit dans la vie de tous les jours ou simplement pour le travail, ils nous arrivent tous de nous envoyer des photos, musiques, documents, fichiers... à nous même, d'un appareil à un autre. Sur iOS il y a AirDrop et sur Android, "Partage à proximité". Google a l'intention de le rendre plus indispensable et voici comment.

S'envoyer des documents à soi-même va devenir plus simple sur Android

Il y a une quinzaine de jours, Google a pris la parole lors du CES 2022 qui s'est déroulé à Las Vegas avec un objectif en tête, renforcer son écosystème. Son rival de toujours, Apple avec iOS, lui donne bien des maux de tête tant il est performant dans ce domaine.

Google a évoqué la création d'un équivalent à l'Audio Spatial, la mise en place de Fast Pair ou encore le déverrouillage d'un appareil Android avec une smartwatch Wear OS. Au-delà de toutes ces fonctionnalités, la firme de Moutain View souhaite également unifier son écosystème à celui de Windows.



En 2022, nous devrions enfin pouvoir lancer des applications Android sur Windows 11 mais également utiliser le "partage à proximité" pour transférer des fichiers instantanément. Une fonction lancée par Google il y a moins de deux ans qui a pour objectif d'être identique à ce que propose Apple avec AirDrop.



Avec son lancement récent, "Partage à proximité" n'est pas encore parfait et Google aurait bien l'intention de l'améliorer. Comme le souligne le site Chrome Story, une poignée d'utilisateurs ont désormais une option supplémentaire nommée Self Share (partager à soi-même). Grâce à celle-ci, il devient possible de transférer des documents entre ses propres appareils d'une manière rapide et efficace. Pour faire simple, c'est la possibilité d'utiliser "Partage à proximité" tout seul.



Si vous disposez de plusieurs appareils Android, Self Share devrait grandement vous simplifier la vie. À noter que cela fonctionne sur tous les appareils Android et même les Chromebook. Précisons tout de même qu'il ne faut jamais être très pressé avec Google qui prend généralement un temps monstrueux à lancer une nouvelle option auprès du grand public. Néanmoins, nous savons maintenant que cela existe et que cela arrivera quoi qu'il arrive un jour ou l'autre sur nos appareils.