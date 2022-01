Google souhaite rivaliser avec l'écosystème d'Apple

Depuis maintenant plus d'une décennie, Apple a choisi la voie de l'écosystème "fermé" là où Google avec Android a fait l'inverse. Pour 2022, Google souhaite s'inspirer de certaines idées du camp adverse pour faciliter la vie de ses utilisateurs et c'est une très bonne idée.

Google se penche sur l'écosystème

Le CES 2022 se déroule actuellement à Las Vegas et nous offre une quantité d'informations conséquente sur les produits high-tech de demain et tout l'écosystème qui va avec. En parlant d'écosystème, il est assez simple de reconnaître qu'Apple est l'un des meilleurs au monde si ce n'est le meilleur dans ce domaine. La firme de Cupertino a d'ailleurs tellement bien réussi son travail qu'on lui reproche souvent l'inverse, à savoir que son système est trop fermé au monde extérieur.



Du côté de Google et d'Android, c'est plutôt l'inverse. Les utilisateurs de smartphones Android ont toujours eu une grande liberté dans pleins de domaines contrairement à ceux d'Apple. Un point de vue que Google souhaite conserver même s'il reconnaît qu'il va tout faire pour que son écosystème rivalise avec celui de la pomme dans les années à venir.



Lors de sa prise de parole, Google est revenu sur plusieurs points précis qu'il souhaite mettre en place dans les mois et années à venir pour muscler son jeu sans ce secteur et surtout faciliter la vie de ses utilisateurs.

Premièrement, la fonction "Partage à proximité" qui est l'équivalent de AirDrop devrait prochainement s'étendre aux PC Windows. Il sera donc possible de transférer instantanément des documents, des photos, des musiques d'un smartphone Android vers un PC et vice-versa. Pour rappel, l'année 2022 doit également être celle ou Windows 11 offre la possibilité de lancer des applications Android. Un partenariat parti pour durer.



Deuxièmement, la fonction "Fast Pair" qui permet à vos écouteurs Bluetooth de passer d'un appareil à un autre en un claquement de doigt devrait elle aussi être étendue aux PC Windows (une fois de plus) mais également aux services Google TV et Android TV présents sur les télévisions. Les produits compatibles Matter seront également concernés. Cela fonctionnera aussi entre Android et Chromebook.



Enfin pour finir, Google annonce qu'il travaille sur une fonctionnalité similaire à l'Audio Spatial d'Apple. Un suivi des mouvements de la tête qui permet d'avoir un son en 3D et qui devrait donc être implanté "prochainement" dans les Google Pixel Buds. De la même manière que l'Apple Watch peut déverrouiller l'iPhone ou le Mac, une smartwatch Wear OS pourra à son tour déverrouiller un appareil Android.



Voilà, pleins de belles promesses qu'il faudra maintenant appliquer du côté de la firme de Moutain View. Si tout cela se met réellement en place, les utilisateurs Android seront les premiers ravis. Si Google réussi à rendre son immense écosystème plus cohérent tout en gardant sa politique de liberté laissé aux clients, le tour de force sera totalement réussi.