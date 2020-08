Google : bientôt un Pixel pliable ?

Qu'est-ce que Google nous prépare sur le marché des smartphones ? Sa stratégie, ces derniers temps, semble totalement incompréhensible : après avoir officialisé son Pixel 4a, qui sera disponible en septembre en France, la firme préparerait une version 5G du modèle, mais également un téléphone haut de gamme qui ne serait autre que le Pixel 5. Au passage, le moteur de recherche le plus célèbre a retiré les Pixel 4 et 4 XL de la vente, sans réellement expliquer ce choix. Si les choix sont difficiles à cerner, l'équipe de 9to5Google aurait réussi à mettre la main sur un document prouvant qu'un appareil pliable serait en préparation. Portant le nom de code « Passport », il s'agirait donc d'un futur Pixel pliable, qui lancerait Google au sein du marché. Reste désormais à savoir quel choix ils feront pour l'écran pliable : un format « livre » ou un pliage vers l'extérieur ? Source

Il semblerait que de nombreux constructeurs travaillent secrètement pour venir contrer Samsung et Huawei au sein du très récent marché du smartphone pliable. Si l'on en croit les sources de nos confrères de chez 9to5Google, la firme américaine serait en pleine préparation d'un Pixel pliable.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.