Comparatif : l'iPhone SE 2020 est plus rapide que le OnePlus Nord

Il y a 1 heure

Alban Martin

Sorti la semaine dernière, le OnePlus Nord offre un excellent rapport qualité / prix avec notamment un écran OLED 90 Hz, un triple APN, un processeur véloce et un modem 5G pour seulement 399€. Moins cher qu'un iPhone SE 2020, est-il aussi performant avec ses 12 Go de RAM contre seulement 3 pour le smartphone Apple ?

Apple est toujours devant les autres avec sa puce A13

La guerre des milieux de gamme est lancée. Après l'iPhone SE 2020, OnePlus a lancé le Nord et Google vient de lancer le Pixel 4a. A respectivement 489€, 399€ et 349€, il y a du choix parmi les grands constructeurs. L'idée ici est de proposer des performances premium pour un prix mini.



Le compte Youtube PhoneBuff s'est amusé à comparer les iPhone SE (2020) et OnePlus Nord en lançant de nombreuses applications et en effectuant quelques actions.



Malgré son manque de RAM et sa conception plus ancienne, l'iPhone SE 2 d'Apple fait mieux grâce à sa puce A13 et à la symbiose entre le hardware et le software, la marque de fabrique de la firme américaine. Avec le même processeur que les iPhone 11, l'iPhone SE dispose également d'un stockage de type NVME, plus rapide que l'UFS 2.1 du Nord.

Résultat, le premier test d'ouverture des apps est remporté par Apple avec 1 minute et 47 secondes contre 2 minutes et 22 secondes pour le OnePlus Nord.



Ensuite, le second test est dominé par le OnePlus. Il s'agit de refaire le parcours inverse en réouvrant les apps. Là, les 12 Go de RAM sont utiles pour réaliser la séquence en 38 secondes, contre 51 secondes pour l’iPhone SE 2. Mais au final, l’iPhone SE 2020 reste devant avec 2 minutes et 38 secondes, contre 3 minutes pour le OnePlus Nord.



La puissance et la fluidité sont donc toujours les atouts des smartphones Apple, même si le Nord a pour lui un écran OLED géant, un rafraîchissement de 90 Hz, la 5G et une batterie plus conséquente. Mais ensuite, le système d'exploitation peut également faire pencher la balance vers Apple car iOS est plus homogène et optimisé qu'Android.



Si vous cherchez des promos, l'iPhone SE est en réduction sur Amazon, mais toujours un peu plus cher que le OnePlus Nord à 399€.



Voici la vidéo :