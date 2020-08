Levelhead : une grosse mise à jour baptisée « Le Néant »

Il y a 2 heures

Corentin Ruffin

En avril dernier, le studio Butterscotch Shenanigans, créateur du hit Crashlands, lançait un jeu très prometteur du nom de Levelhead (v10.0.168, 257 Mo, iOS 13.0).



Celui-ci reprend quelque peu le concept bien connu du jeu Super Mario Maker : un jeu de plateforme avec éditeur de niveaux qui vous permet de laisser place à votre imagination et de partager vos créations avec la communauté.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs viennent de le mettre à jour avec de nombreux ajouts.

Levelhead a le droit à une grosse mise à jour

Qu'elle est énorme, cette mise à jour : appelée « Le Néant », cette dernière apporte de nombreuses nouveautés dont l'Ombre, un nouveau power-up qui canalise l'énergie démoniaque permettant un déplacement qui change la donne.



Ce n'est pas le seul ajout, puisqu'on retrouve "un nouveau mécanisme qui détecte les commandes du joueur, ce qui vous permet de créer des dispositifs et des mini-jeux encore plus complexes", de nouveaux ennemis, mais également des couleurs de pointes, des décorations et des musiques.



Si vous n’avez pas encore essayé Levelhead, je ne peux que vous encourager tant ce dernier est excellent et offre de belles possibilités de créations.

Télécharger Levelhead à 7,99 €