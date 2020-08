Reels : Instagram lance officiellement le clone de TikTok

Instagram va pouvoir profiter du conflit entre TikTok et le gouvernement américain pour tenter d'engranger un maximum d'utilisateurs.

C'est officiel, Instagram lance Reels en France après de premiers tests concluant dans plusieurs pays. S'aidant de ce que fait TikTok, la fonctionnalité permet de créer de courtes vidéos d'une durée de 15 secondes auxquelles il est possible d'ajouter des effets et du contenu audio.

