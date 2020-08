Sony WH-1000XM4 : le casque est officiel à 379€ (+ avis)

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Attendu et déjà connu grâce aux rumeurs, le successeur du casque WH-1000XM3 de Sony est désormais officiel. Sans surprise, il s’agit du WH-1000XM4.



Le casque premium qui a conquis les audiophiles aura mis deux ans pour se renouveler et ainsi prétendre à reprendre le trône qu’occupe actuellement le Bose 700.

Le nouveau casque Sony WH-1000XM4

Toujours vendu 379 euros, la star des casques à réduction de bruit active revient donc dans une version améliorée.

Depuis l’automne 2018, le XM3 séduit les clients grâce à ses fonctionnalités, son ergonomie, et sa précision dans la restitution audio.

Près de deux ans après, le Sony WH-1000XM4 reprend les bases posées par son aîné, tout en améliorant les fonctionnalités avancées liées à la réduction de bruit active. Sans grande surprise, tout avait été évoqué lors d’une fuite du XM4 il y a trois mois.

Design et son

Le XM4 conserve son design enveloppant « circum-aural », avec des haut-parleurs dynamiques dont le diaphragme mesure 40 mm.



Les deux écouteurs pivotent toujours pour se ranger dans facilement, sans risque d’endommager l’arceau central qui les relie.



Si le design n’évolue que très peu, l’intérieur également. On note un nouveau processeur et de nouveaux algorithmes, ainsi que des micros supplémentaires. La qualité sonore est presque identique, à ceci près que les aigus sont plus précis que jamais et que l’ensemble est un Poil plus dynamique. C’est ce qui se fait de mieux sur le marché.

Connectivité améliorée

Très importante pour les clients de ce genre de casque, la réduction de bruit active est améliorée avec quatre microphones intégrés. De plus, un capteur de proximité dans l’oreille gauche permet au casque de mettre en pause la lecture quand on le retire. Mieux, le casque s’éteint au bout de 5 minutes si il reste autour du coup par exemple.



La réduction de bruit est de nouvelle génération et isole encore un peu plus son utilisateur, en tout selon le mode sélectionné. Sony explique également que la restitution sonore franchit un nouveau cap avec notamment des algorithmes retravaillés. Le nouveau processeur permet un nettoyage des bruits 700 fois par seconde avec un gain de qualité de 20% par rapport au XM3.

Le nouveau casque de Sony intègre également toujours une zone tactile pour les contrôles. On y trouve la gestion du volume sonore, la gestions des appels, ainsi que les commandes vocales avec l’intégration native d’Amazon Alexa et de Google Assistant. Mais grâce à la nouvelle puce, la réactivité est bien meilleure.



Comme le XM3, le XM4 peut se connecter en filaire ou sans fil. Pour cela, il dispose d’un port jack (câble de 1,2 m fourni) et d’une connexion Bluetooth 5.0 class 2 qui offre ENFIN une connexion simultanée à deux appareils différents. Comme ce que propose Bose depuis des années.



Et l’appairage se fait toujours avec le capteur NFC.

Autonomie identique

Le casque intègre une batterie permettant 30 heures d’écoute en Bluetooth avec réduction de bruit active et jusqu’à 200 heures en veille.



Le casque se recharge grâce à un port USB type-C, et 10 minutes offrent 5 heures d’utilisation. En tout, il faut 3 heures pour recharger complètement le XM4. C’est peu ou prou la même chose que son prédécesseur.

Des fonctions spéciales sur le XM4

Le WH-1000XM4 est bien évidemment livré avec l’application Headphones Connect qui propose des réglages fins du profil audio, mais aussi des fonctions avancées et des mises à jour du firmware. Le tout à piloter depuis un iPhone ou un Android.

Parmi les nouvelles fonctions, on trouve « Speak to Chat » qui annule partiellement la réduction de bruit active pour entamer une conversation sans avoir besoin d’enlever le casque, idéal au travaille, et « Quick Attention Mode », qui filtre les bruits ambiants sauf les voix. Là encore, c’est pratique en environnement professionnel. Et pour parfaire le tout, la fonction « Adaptative Sound Control » permet de laisser filtrer certains bruits ambiants en fonction de la localisation géographique.

Prix et date de sortie

Pour le nouveau casque 2020 du japonais, il faut compter 379€ avec au choix, deux coloris : argent et noir. Le produit est déjà disponible à la vente.



Acheter le XM4 sur :

Notre avis sur "WH-1000XM4" ( Sony )

La note 4,5 / 5



À notre avis, le nouveau XM4 est indispensable à ceux qui n’ont pas pas déjà le XM3, sauf si vous avez près de 400€ à remettre. Pour les autres, c’est un excellent casque.