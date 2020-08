Le successeur de Tesla vs Lovecraft confirmé sur iOS

En octobre 2018, le studio 10tons se faisait encore un peu plus connaître en sortant le jeu Tesla vs Lovecraft sur l'App Store.



Véritable carton sur les différentes plateformes, on y incarne Nikola Tesla, sur le point de terminer la plus formidable de ses inventions. Hélas, ce dernier se fait attaquer par les horribles créations de l'écrivain HP Lovecraft, nous forçant à répliquer.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs viennent d'annoncer que son spin-off, Tesla Force, sera disponible sur nos mobiles.

Tesla Force aura bien le droit à une version mobile

En octobre de l'année dernière, le studio 10tons faisait l'annonce de l'arrivée du spin-off de Tesla vs Lovecraft. Portant le nom de Tesla Force, celui-ci se déroule dans le même univers, mais comme mentionné, il dispose d'un nombre infini de niveaux générés aléatoirement.



Le plus cool, c'est la présence de nouveaux personnages jouables avec des armes qui leur sont propres, comme Marie Curie, Mary Shelley H.P. Lovecraft lui-même.



10tons a lancé cette semaine une version Early Access de Tesla Force sur Steam et GOG, et a également confirmé qu’une version mobile serait lancée un peu plus tard que la version PC.

