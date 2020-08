TikTok réagit au décret de Donald Trump

Julien Russo

Donald Trump a posé un ultimatum à ByteDance et son application TikTok. Si l'entreprise chinoise ne trouve pas un acquéreur américain pour racheter son app de vidéos courtes, elle sera définitivement bannie des États-Unis. Des paroles qui sont passées à l'acte cette nuit, puisque le président des États-Unis a déposé deux décrets visant à interdire WeChat et TikTok de l'App Store et du Google Play américain.

La pression monte, ByteDance répond

Les États-Unis représentent une part importante des revenus publicitaires de TikTok. Après l'interdiction en Inde (qui est le pays qui recense la plus grande population), c'est désormais les États-Unis qui vont interdire TikTok.

Donald Trump a donné jusqu'au 15 septembre à l'entreprise chinoise pour trouver une entreprise qui serait prête à racheter les activités américaines de son application. Pour faire monter la pression d'un cran, Trump a déposé cette nuit un décret visant à interdire l'utilisation de TikTok. Dans le cas où ByteDance arrive à trouver un repreneur américain, la décision pourra être modifiée.



Aux yeux de la Maison-Blanche, si TikTok a un défaut c'est celui d'être chinois. Le gouvernement en Chine a une forte réputation pour pointer le bout de son nez un peu partout au détriment de la vie privée !

Même si TikTok a prouvé par mille et une façons que le gouvernement chinois ne se sert pas de l'application pour espionner les pays étrangers, l'administration Trump ne veut rien entendre. Ce qui a le don d'énerver ByteDance.

La nouvelle apparue pendant la nuit a créé un électro-choc au siège de ByteDance à Pékin. En effet, la direction de l'entreprise s'est exprimée cet après-midi après le décret signé par Donald Trump.

Dans ce communiqué officiel, on peut apercevoir à la fois du désespoir vis-à-vis de la situation, mais surtout une détermination à ne pas se laisser faire. Pour ByteDance, cette décision est injustifiée, surtout que l'entreprise a longuement discuté avec la Maison-Blanche pour tenter de prouver sa bienveillance.

Nous sommes choqués par le récent décret, qui a été publié sans aucune procédure régulière.

Pendant près d’un an, nous avons cherché à nous engager de bonne foi avec le gouvernement américain pour apporter une solution constructive aux préoccupations qui ont été exprimées. Ce que nous avons constaté, c’est que l’administration ne prêtait aucune attention aux faits, dictait les termes d’un accord sans passer par les procédures juridiques habituelles et essayait de s’insérer dans les négociations avec des entreprises privées.

ByteDance le répète encore et encore, les données récupérées ne sont pas transmises au Parti communiste chinois, mais reste au sein de l'entreprise.

La firme chinoise compte bien aller jusqu'au bout et organiser une poursuite judiciaire avec une armée d'avocats. Bonne nouvelle, grâce au succès de TikTok, les fonds sont déjà trouvés !

Ce décret risque de saper la confiance des entreprises mondiales dans l'engagement des États-Unis en faveur de l'État de droit, qui a attiré les investissements et stimulé des décennies de croissance économique américaine. Et cela crée un dangereux précédent pour le concept de libre expression et de marchés ouverts. Nous poursuivrons tous les recours dont nous disposons afin de garantir que l'état de droit ne soit pas écarté et que notre entreprise et nos utilisateurs soient traités équitablement - sinon par l'administration, puis par les tribunaux américains.

