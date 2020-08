AirPods Studio : la fiche technique et le prix en fuite

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Comme vous le savez certainement, Apple prépare un casque haut de gamme pour chapoter les AirPods et AirPods Pro. Différent des produits Beats, celui que l'on appelle AirPods Studio serait à la fois discret et efficace.



Alors que la production aurait démarré le mois dernier, une fuite que nous avons repérée, permet d'en savoir plus sur la fiche technique ainsi que le prix du premier casque de la firme.

Le casque Apple AirPods Studio

Plusieurs éléments dont des brevets nous ont déjà permis de savoir que le casque Apple serait capable de repérer le sens dans lequel il est positionné, ainsi que de lancer des commandes suivant certains gestes effectués sur les oreillettes. De même, le AirPods Studio serait doté des mêmes capacités que les AirPods comme la mise en pause de la lecture quand vous le retirez ou la reprise de lecture quand vous le remettez.



Pour le reste, il faudra attendre une annonce officielle d'Apple. Ou farfouiller sur le net pour trouver des informations. Le leaker komiya_kj vient de publier une liste de caractéristiques concernant le "Studio". On y apprend notamment que le casque serait doté d'une nouvelle puce H1X, plus puissante que celle des AirPods 2 et AirPods Pro et capable de délivrer une réduction de bruit active plus poussée ainsi qu'un son de haute qualité. Pour le leaker, Apple fera mieux que le tout récent Sony XM4.

Au rayon des fonctionnalités, le AirPods Studio pourrait, outre la détection des oreilles, être doté d'un égaliseur personnalisable qui permettra d'affiner la restitution sonore selon les goûts de chacun. Certaines sources évoquaient récemment une qualité comparable à celle du HomePod.



Enfin, le AirPods Studio sera vendu en blanc et en gris sidéral au prix de 349$, soit 399€. La date de présentation serait positionnée en octobre (avec les nouveaux iPad et Mac ARM ?) pour une sortie fin octobre ou début novembre. Rappelons qu'iOS 14 contient une icône du casque.



Réponse bientôt car nous sommes à un mois de la présentation des iPhone 12 et à deux mois du keynote d'octobre.