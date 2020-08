Bons plans iOS : Goat Simulator, PushFit Pro, Colorzzle

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Goat Simulator, PushFit Pro, Colorzzle. L'occasion d'économiser 37€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

notally (App, iPhone / iPad, v2.2.6, 17 Mo, iOS 10.3, Tsuyoshi Niwa) passe de 3,49 € à gratuit. 'notally' ajoute des chiffres dans votre texte, vous n'avez donc pas à ouvrir une calculatrice pour des calculs simples.



Les nombres positifs sont affichés en bleu et négatifs en rouge. Utilisez un nombre négatif pour la soustraction.



Les + : Pratique pour les dépenses de tous les jours et les vacances Télécharger l'app gratuite notally





Algebra Touch (App, iPhone / iPad, v2.3.0, 17 Mo, iOS 10.3, Regular Berry Software LLC) passe de 3,49 € à gratuit. Vous avez oublié la plupart de vos notions d'algèbre ? Avec Algebra Touch, vous rafraîchirez vos connaissances à l'aide des techniques de base du toucher élaborées à partir de zéro pour votre iPhone/iPad/iPod Touch.



Prenons par exemple x + 3 = 5. Vous pouvez faire glisser le 3 de l'autre côté de l'équation.



Profitez des merveilleux sauts conceptuels de l'algèbre, sans être rebuté(e) par l'aspect ennuyeux des méthodes traditionnelles.



Les + : Puissante

Si vous cherchez une application d'aide Télécharger l'app gratuite Algebra Touch





PushFit Pro (App, iPhone / iPad, v2.5.5, 57 Mo, iOS 10.0, Marz Software) passe de 3,49 € à gratuit. PushFit Pro est un compteur et un tracker de pompes simple. PushFit Pro vous permet de vous entraîner à la maison, au gymnase ou n'importe où! Commencez votre entraînement en plaçant votre appareil sur le sol sous votre poitrine. Lorsque vous faites des pompes, le capteur de proximité de votre appareil compte et enregistre automatiquement vos répétitions de pompes. PushFit Pro vous permet de visualiser l'historique et les modèles d'entraînement avec des graphiques et des calendriers.



Le push-up est l'entraînement parfait. Il est simple, fonctionnel et peut être modifié pour n'importe quel niveau de forme physique. PushFit est parfait pour tous ceux qui essaient d'augmenter leur force ou leur endurance. PushFit Pro peut facilement être ajouté à n'importe quelle routine d'entraînement.



Les + : Pour se remettre en forme Télécharger l'app gratuite PushFit Pro





Album Flow Pro (App, iPhone / iPad, v5.1, 20 Mo, iOS 10.3, Imre Katai) passe de 3,49 € à gratuit. Album Flow Pro est la meilleure solution pour remplacer la vue Cover Flow de votre appareil. Il est compatible avec tous les appareils iOS (iPad, iPhone, iPod).



Comme nous ne sommes pas parfaits, l'application essaiera de compléter votre bibliothèque musicale avec des images et des informations sur Internet.

L'application essaiera de télécharger les illustrations manquantes sur Internet en fonction de l'album et du nom de l'artiste.



Les + : Si vous aimez avoir une bibliothèque propre et organisée Télécharger l'app gratuite Album Flow Pro





Jeux gratuits iOS :

Crystal Cove (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1.7, 22 Mo, iOS 8.0, Andrey Spencer) passe de 1,09 € à gratuit. Le jeu Crystal Cove est un match-3 comme on aime découvrir : vous allez devoir empiler des triangles de couleurs les uns sur les autres et essayez de réunir les mêmes couleurs ensemble pour les faire disparaître.



Comme la plupart du temps dans ces jeux, la partie prend fin quand le plateau est plein. Télécharger le jeu gratuit Crystal Cove





Stars Wheel (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.2, 28 Mo, iOS 8.0, particlemade) passe de 2,29 € à gratuit. Mis en avant par Apple, ce jeu est un puzzle relaxant qui a la tête dans les étoiles. Le but ? Relier chaque étoile de couleur entre elles. Facile ? Pas si sûr, vous allez voir.



Il est conseillé de mettre son casque pour profiter de l'ambiance sonore qui va avec.



Les + : Parfait pour se détendre Télécharger le jeu gratuit Stars Wheel





Colorzzle (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.13.1, 100 Mo, iOS 7.0, JU HWAN KIM) passe de 1,09 € à gratuit. Colorzzle est un jeu de puzzle où il faut faire correspondre les couleurs.

Lorsque vous faites correspondre la même couleur, les arbres poussent et les fleurs fleurissent.



Si vous faites pousser tous les arbres et toutes les fleurs, le niveau est terminé !



Les + Il y a un total de 100 magnifiques puzzles. Télécharger le jeu gratuit Colorzzle





Promotions iOS :

Goat Simulator GoatZ (Jeu, Simulation / Action, iPhone / iPad, v1.6.7, 418 Mo, iOS 8.0, Coffee Stain Publishing) passe de 5,49 € à 2,29 €. Voici GoatZ, voici votre histoire.



GoatZ est la dernière extension officielle de l'univers de Goat Simulator, et peut prétendre au titre de l'objet le plus idiot jamais produit par Coffee Stain Studios - DES CHÈVRES ET DES ZOMBIES DANS LE MÊME JEU ! Alors si vous n'êtes pas déjà en train de tanner votre mère de vous acheter le jeu, peut-être que ces détails vous impressionneront un peu plus. Télécharger Goat Simulator GoatZ à 2,29 €





Goat Simulator Waste of Space (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.5.5, 606 Mo, iOS 8.0, Coffee Stain Publishing) passe de 5,49 € à 2,29 €. Vous en avez déjà fini avec l'apocalypze de zombis de Goat Z et vous avez fait copain-copain avec les PNJ du monde informatisés de Goat MMO Simulator. Qu'est-ce qu'il peut bien vous rester à faire ? La réponse est simple : RIEN ! C'est pourquoi nous allons laisser la terre derrière nous et voyager dans l'espace !



Devenez une chèvre de l'espace et bâtissez une colonie spatiale en collant des coup d'boule aux gens pour leur piquer leur argent. Qui saurait mieux le dépenser qu'une chèvre ? Construisez un simulateur de formation de pont de commandement, un musée de l'espace ou même votre propre vaisseau spatial. Dégommez des astéroïdes et des pirates de l'espace, ou visitez une planète voisine.



Vous n'avez plus besoin de rêver que vous êtes une chèvre simulée partie à la conquête de l'espace. Vos rêves sont devenus réalités !



Les + : Toujours plus déjanté Télécharger Goat Simulator Waste of Space à 2,29 €





Goat Simulator MMO Simulator (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.5.6, 522 Mo, iOS 8.0, Coffee Stain Publishing) passe de 5,49 € à 2,29 €. Coffee Stain Studios porte sur mobile la prochaine génération de MMO simulation de chèvre sur. Vous n'avez plus besoin de rêver d'être une chèvre simulée dans un MMO simulé : vos rêves se sont enfin réalisés !



Les + : Tellement fun

Les quêtes ! Télécharger Goat Simulator MMO Simulator à 2,29 €