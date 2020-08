ExpressVPN : Une augmentation de 10% du trafic depuis la signature du décret interdisant TikTok

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

1

Dès le 15 septembre, TikTok sera banni des États-Unis si ByteDance ne trouve pas d'entreprise pour racheter ses activités américaines. Cependant, si à partir de cette date TikTok est inaccessible depuis une IP localisé aux États-Unis, il y a une autre solution, c'est l'utilisation d'un VPN.

ExpressVPN constate une augmentation de trafic aux États-Unis

Que ça soit pour obtenir un catalogue plus intéressant sur sa plateforme de streaming préféré ou contourner un blocage d'accès lié à une décision du gouvernement, les réseaux privés virtuels sont d'une grande utilité !

Quand certaines interdictions viennent empêcher la liberté des internautes d'accéder à un service sur internet, en général beaucoup prennent l'initiative de passer par des VPN pour simuler leur présence dans un pays étranger. Suite à la signature du décret de Donald Trump pour interdire WeChat et TikTok dans un peu plus d'un mois, de nombreux Américains ont déjà pris les devants en téléchargeant un logiciel VPN.

Chez ExpressVPN on a déjà remarqué une tendance à la hausse en ce qui concerne le trafic venant des États-Unis. Selon Harold Li, le vice-président de l'entreprise :

Nous voyons un nombre croissant de gouvernements à travers le monde tenter de contrôler les informations auxquelles leurs citoyens peuvent accéder. Pour cette raison, les VPN sont utilisés pour accéder à des sites et services bloqués par de nombreuses personnes dans le monde.

C'est pas moins de 10% d'augmentation de trafic qui a été constaté seulement quelques jours après l'annonce des intentions de Donald Trump de bloquer l'accès à TikTok aux États-Unis.

La situation a été identique au Japon (+19%) et en Australie (+41%) où les gouvernements ont émis également le souhait de bloquer l'accès à TikTok.

Le seul pays pour l'instant où l'application de vidéos courtes n'est actuellement plus accessible c'est l'Inde. Le gouvernement de Ram Nath Kovind a mis ses menaces à exécution et a bloqué l'accès de TikTok à l'ensemble de la population. Si certains ont préféré aller sur l'application concurrente Roposo ou sur Cyberghost, d'autres ont préféré continuer avec TikTok et ont installé un VPN pour contourner le blocage.

La semaine de la fermeture de TikTok en Inde, ExpressVPN a constaté une augmentation de trafic de 22%.



Avec leurs prix particulièrement accessibles et leurs offres annuelles ou à vie, les réseaux privés virtuels sont devenus un moyen fiable pour obtenir la discrétion sur internet et accès aux services interdits.

Aucun des pays dans le monde n'interdit l'utilisation de VPN, sauf en Chine où il est illégal d'utiliser un VPN pour naviguer sur internet.

Télécharger l'app gratuite ExpressVPN - VPN de confiance