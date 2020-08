Tim Cook est officiellement milliardaire

Hier à 21:53 (Màj hier à 22:58)

Julien Russo

Même si ce n'est pas le genre de chef d'entreprise à chercher à toujours gagner plus d'argent, les bons résultats d'Apple ont permis à Tim Cook d'embellir son patrimoine personnel. D'après les calculs de Bloomberg, le CEO d'Apple aurait officiellement dépassé le milliard de dollars de fortune !

Le milliard est atteint

À la tête d'Apple depuis la mort de Steve Jobs en 2011, Tim Cook a depuis fait beaucoup de chemin pour en arriver là !

Il y a eu des moments difficiles, mais surtout beaucoup de moments glorieux comme le record d'APPL en bourse qui fut la première action a atteindre une valorisation boursière d'un billion de dollars.

La montée en puissance des services du groupe (Apple Music, Apple TV+, iCloud, Apple Arcade...) a permis à Apple d'atteindre des trimestres records jamais annoncés auparavant. Les ventes d'iPhone n'ont cessé d'évoluer depuis le départ de Jobs. Tout cela rapporte beaucoup, que ça soit à Apple, comme à son CEO qui est aux commandes de l'une des plus grosses entreprises dans le monde !

Selon les derniers calculs, la valeur nette de Tim Cook aurait dépassé il y a quelques semaines le milliard de dollars.

Pour justifier ce montant, cela est basé sur : une analyse des dépôts réglementaires et l'application de la performance du marché d'un riche investisseur typique à son produit de la vente d'actions.

Si Tim Cook est loin d'être le CEO à avoir le plus gros salaire des États-Unis, la plus grande partie de sa fortune provient des attributions d'actions fournies lors de la succession de Steve Jobs.

Il possède en ce moment 847 969 actions d'APPL. Selon le rapport, le produit des ventes d'actions précédentes, les dividendes et autres rémunérations ajoutent une fortune supplémentaire de 650 millions de dollars à sa valeur nette.



Tim Cook continue à recevoir des actions Apple, à la fin du mois, le CEO recevra son neuvième paiement qui comptera 560 000 actions AAPL, soit une estimation de 100 millions de dollars supplémentaires.

Certains diront que cela est mérité, d'autres diront le contraire, quoi qu'il en soit, depuis que Tim Cook valide toutes les décisions chez Apple, l'entreprise ne s'est jamais aussi bien portée ! La firme serait même sur le point d'atteindre de façon imminente une valorisation boursière de 2 billions de dollars. Un nouveau record.

À noter que cela est une estimation et ne reflète pas forcément la réalité. Puisque Tim Cook donne énormément d'argent à des oeuvres caritatives qui lui tiennent à coeur. Au cours de ces dernières années, on compte un total de 5 millions de dollars de dons provenant de son compte personnel. Il est possible qu'il y est de nombreux autres dons qui sont restés confidentiels.