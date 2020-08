Apple ferme son store canadien de Sainte-Catherine en urgence (#COVID)

L'Apple Store Sainte-Catherine a été fermé jusqu'à nouvel ordre, apparemment en raison d'une "grande prudence" sur le coronavirus.



Selon le média local CTV, le magasin a été fermé vendredi par la firme. Une cliente a déclaré à la chaîne d'information qu'elle avait apporté un MacBook pour réparation le jeudi 6 août et qu'on lui avait initialement dit que la réparation prendrait jusqu'à dix jours. Ensuite, elle a été contactée et afin qu’elle vienne le récupérer avant 17h00, le vendredi 7 août, car le magasin était en cours de fermeture.



Apple fait très attention au coronavirus

La cliente a demandé s'il y avait eu un cas positif de COVID-19 au magasin, mais n’a pas eu de réponse. Apple a déclaré à quen raison des conditions actuelles du COVID-19 dans certaines des communautés que nous desservons, nous fermons temporairement des magasins dans ces zones.



Cependant, le magasin de Sainte-Catherine est l'un des quatre Apple Store au Québec ou aux alentours, et aucun des autres n'a encore été fermé. Il y a 30 Apple Store au Canada, et actuellement Apple Sainte-Catherine est le seul à ne pas être ouvert.



Dans son e-mail à CTV, Apple a simplement ajouté que "nous prenons cette étape avec beaucoup de prudence alors que nous suivons de près la situation et que nous attendons avec impatience le retour de nos équipes et de nos clients le plus rapidement possible".



Voici ce qu’affiche actuellement le magasin :