Apple Square One est le premier Apple Store canadien avec pick-up

Après des mois de travaux, Apple a élu domicile dans le deuxième plus grand centre commercial intérieur du Canada. Avec son nouvel Apple Square One situé à Mississauga, dans l'Ontario, situé au deuxième étage en face de Sephora, Apple inaugure surtout le premier magasin avec pick-up pour les canadiens.

Un nouvel Apple Store au Canada

Comme toujours, les premiers visiteurs du magasin ont été accueillis par une salve d'applaudissements de la part des membres du magasin et sont repartis avec des sacs souvenirs (pour ceux qui ont passé commande).

Nos amis canadiens savent qu'Apple était déjà présent dans ce centre commercial, mais le nouveau magasin est bien plus spacieux. L'emplacement initial a été fermé jeudi, après 15 années de bons et loyaux services. Outre la place qu'il mérite, Apple Square One est aussi le premier au Canada à proposer une zone de « pickup » dédiée où les clients peuvent commodément récupérer leurs commandes en ligne passées sur Apple.com ou dans l'application Apple Store. Pratique pour éviter d'attendre une livraison qui pourrait prendre du retard, être endommagée ou pire, volée...

Photo signée theartistchair sur X

En revanche, point d'Apple Watch Studio pour s'amuser avec les combinaisons de montres et bracelets, ni de sièges de différentes hauteurs pour la partie Genius Bar, choses que l'on a vues à l'Apple Tysons Corner en Virginie et au récent Apple Battersea à Londres.



Le reste n'a pas changé, avec l'assistance des Genius en magasin, les séances de création gratuites dans le cadre du programme "Today at Apple".



Le nouvel Apple Square One est le quatrième magasin moderne de l'entreprise au Canada, après l'Apple Fairview et l'Apple Eaton Centre à Toronto, et l'Apple Pacific Centre à Vancouver. Tous les autres magasins Apple au Canada ont un design intérieur classique. Le prochain mouvement, selon les rumeurs, devrait être le déplacement de l'Apple Store de Sainte-Catherine à Montréal (Québec) dès 2025.



Vous avez visité un "nouvel" Apple Store récemment ?