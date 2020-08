iPhone 12 : plus de version 64 Go et du nouveau pour la photo

On se rapproche tout doucement de la présentation des nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro que Tim Cook devrait dévoiler vers le 8 septembre. En attendant, nous avons certainement fait le tour des principales nouveautés que ce sont le design plus fin et plus carré, le Lidar sur la gamme Pro, l'écran 120 Hz (en balance), l'encoche plus petite, l'OLED pour tous, la 5G ou encore les nouveaux coloris. Mais voilà que notre ami leaker komiya_kj nous confirme que le stockage devrait enfin commencer à 128 Go et non plus 64 Go. Autre point, la partie photo devrait encore faire un bond en avant, notamment sur les modèles Pro.

Directement 128 Go de stockage sur iPhone 12

Apple est à la traine sur la capacité de stockage. Bien qu'elle propose l'option 512 Go depuis l'iPhone XS, l'entrée de gamme reste bloquée à 64 Go depuis trois ans. Les concurrents, même les milieux de gamme, sont pratiquement tous passés à 128 Go. Logique vu les usages d'aujourd'hui avec la consommation de photos, vidéos, apps et jeux toujours plus gourmand.

Apple mise gros sur la photo avec le Lidar

Pour le reste, le leaker évoque la photo comme l'un des gros chantiers d'Apple sur l'iPhone 12. Premièrement, la fonction Quick Take sera encore plus rapide, histoire de ne pas rater la moindre scène. Pour cela, Apple s'appuiera encore sur le machine Learning, mais aussi l'IA qui permettra certainement d'anticipé et de prendre la photo avant que l'utilisateur n'appuie (ce qui est déjà le cas sur iPhone 11 mais certainement amélioré).

Le Lidar qui sera donc porté de l'iPad Pro 2020 à l'iPhone 12 Pro et à l'iPhone 12 Pro Max va permettre d'aller plus loin sur la prise de vue. Selon notre ami, il faudra par contre patienter jusqu'à iOS 14.1 pour profiter des avantages du Lidar sur iPhone 12. En effet, une mise à jour apportera des nouveautés comme ce fût le cas l'an passé avec Deep Fusion qui était arrivé plus tard avec iOS 13.2.



Le Lidar va permettre d'améliorer les clichés en mode Portrait avec une vraie profondeur 3D, mais aussi les vidéos et surtout le scan de pièces pour modéliser des environnements par exemple. Dommage que la fuite ne détaille pas les applications auxquelles on peut s’attendre.

Voilà les dernières informations concernant les iPhone 12 qui seront présentés en septembre mais probablement lancés en octobre, Apple ayant confirmé un retard.