Un iPhone Fold microLED sous iPadOS en 2023 ?

Hier à 22:40

Medhi Naitmazi

6

Si l'iPhone 12 ne vous intéresse pas plus que cela, sachez qu'Apple travaille activement sur un iPhone pliant, qui pourrait permettre d’avoir un iPad Mini en poche. Alors que de nombreux brevets et concepts ont émergé ces derniers mois, notre ami leaker Komyia pense déjà connaitre la fiche technique de ce téléphone.

L'iPhone pliable pas avant 2023 mais avec de belles nouveautés

En 2023, celui qui est bien informé des projets d'Apple ces derniers temps avance que l'iPhone Fold (ou iPad Fold) sera présenté par Apple en tant que "one more thing”. C'est la petite phrase désormais célèbre de Steve Jobs utilisait pour présenter le produit que personne n'attendait après un keynote bien rempli.



Pour le leaker, ce tout nouveau produit sera disponible dans trois ans, soit quatre ans après les concurrents Samsung (Galaxy Fold) et Huawei (Mate X). Naturellement, il supportera les appels téléphoniques, mais bien évidemment, il nous réserve quelques surprises.



En premier lieu, il pourrait tourner sous iPadOS, car une fois déplié, le smartphone Apple deviendra un véritable iPad. Équipé d'une puce A16X (ou A17), il sera compatible 5G et doté de deux écrans microLED. On sait qu'Apple travaille sur ce nouveau type d'écran et une récente indiscrétion affirmait que le premier produit à en profiter serait l'Apple Watch dans deux ou trois ans.

Au-delà de cette caractéristique, l'iPhone pliable serait équipé d'une caméra et d'un Touch ID sous l'écran. Un élément qu'on attend depuis un moment et qui ne devrait pas arriver sur l'iPhone 12 qui semble conserver une encoche.



Enfin, sans explication, l'iPhone Fold serait le meilleur candidat pour accompagner les Apple Glass, les lunettes connectées. Peut-être grâce à sa puissance de calcul ? Il faudra encore patienter quelques années pour en avoir le coeur net.



Qui attend un iPhone pliant avec impatience ? Est-ce que vous imaginez déjà le prix d'un tel appareil chez Apple ? 2000€, 2500€ ?



