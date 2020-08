Twitter a été bloqué au Bélarus suite à des émeutes dans le pays

Il y a 4 heures

Julien Russo

5

C'est sur le compte officiel @Policy que Twitter a révélé la nouvelle. En effet, d'après le réseau social, les autorités au Bélarus auraient délibérément bloqué l'accès à Twitter pour éviter que la population partage des photos, vidéos et réagissent sur les manifestations qui éclatent un peu partout dans le pays.

Twitter dévoile une censure

Si en France nous avons eu la crise des gilets jaunes qui a fait la Une des médias dans de nombreux pays, au Bélarus c'est aussi la révolte contre le gouvernement en place. Une élection présidentielle s'est récemment tenue avec un score plutôt suspect d'après de nombreuses personnes. Le chef d'État Alexandre Loukachenko a remporté l'élection avec 80,08% des voix contre moins de 20% pour la candidate Svetlana Tikhanovskaï. Les réactions dans le pays ont été catégoriques, il y a eu un trucage phénoménal pendant l'élection présidentielle.

À travers les réseaux sociaux comme Twitter, les foules se sont déchaînées à coup d'insultes ou encore de communication pour se rassembler et manifester contre le résultat final de l'élection présidentielle. Pour stopper les messages de haines et les encouragements à aller dans la rue pour exprimer sa colère, les autorités ont pris la décision de bloquer Twitter.

Les équipes de Twitter aux États-Unis ne comprenaient pas cette chute soudaine des connexions sur le service ni même l'absence de tweets. En investiguant, ils n'ont pas pris beaucoup de temps à comprendre que Twitter avait été bloqué au Bélarus.

Immédiatement, le réseau social a pris la décision de poster un tweet annonçant sa découverte :

Nous constatons le blocage et la restriction de Twitter au Bélarus en réaction aux protestations contre le résultat des élections. Les coupures d’Internet sont extrêmement préjudiciables. Elles violent fondamentalement les droits humains et les principes de l’Internet ouvert.

Comme les autorités de Bélarus savaient que certains internautes allaient passer par des réseaux privés virtuels pour passer outre la censure, plusieurs services de VPN ont également été bloqués . Une association à but non lucratif "Access Now" a lancé une alerte pour informer que les droits numériques de l'ensemble des Biélorusses étaient gravement enfreints.

We're seeing blocking & throttling of Twitter in #Belarus in reaction to protests contesting the election result. #KeepItOn



Internet shutdowns are hugely harmful. They fundamentally violate basic human rights & the principles of the #OpenInternet.https://t.co/DN3pc4TkWC — Twitter Public Policy (@Policy) August 10, 2020

Internet shutdowns and violence go hand in hand.



Shutting down the internet during a deadly pandemic and election adds fuel to the fire.



We must protect the #OpenInternet.



cc @Policy #KeepitOn #Belarus https://t.co/tVxWcWZgy5 — Access Now (@accessnow) August 10, 2020

Télécharger l'app gratuite Twitter