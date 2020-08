Xiaomi Mi 10 Ultra : le triple 120 officialisé !

Il y a 1 heure

Alban Martin

5

Xiaomi a dévoilé une version encore plus haut de gamme de son Mi 10. Après le classique et le Pro, voici le Mi 10 Ultra qui est annoncé en Chine avec le triple 120 : écran 120 Hz, charge rapide 120 W et zoom photo 120x.

Xiaomi frappe fort... en Chine

Xiaomi fête déjà des dix ans en Chine, notamment avec le smartphone Xiaomi Mi 10 Ultra.



Ce nouveau modèle fait logiquement suite aux Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro lancés il y a quelques mois. Le constructeur monte au niveau supérieur grâce à une fiche technique de premier plan.



Même si il intègre toujours le processeur Snapdragon 865 avec de la mémoire vive LPDDR5 et du stockage en UFS 3.1, la 5G, et le Wi-Fi 6, le Xiaomi Mi 10 Ultra se démarque de ses avec une charge rapide 120 W, associé à une batterie de 4 500 mAh. Le fabricant annoncé une charge complète du smartphone en 23 minutes, sans oublier la charge sans fil inversée.





Autre point remarquable, le Xiaomi Mi 10 Ultra est en effet doté d’un téléobjectif avec un zoom optique x10 et numérique x120. De quoi laisser rêveurs les clients Apple, d’autant qu’il est associé à un capteur principal de 48 mégapixels, un appareil ultra grand-angle de 20 mégapixels et un capteur pour le mode portrait de 12 mégapixels.



Enfin l’écran. Le Xiaomi Mi 10 Pro intègre une dalle OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Là encore, un gros plus notamment pour les joueurs. La dalle d’une définition de 2340 x 1080 pixels, est capable de monter à une luminosité de 1200 cd/m² et esr compatible avec la norme HDR10+.

Date et prix

Le Xiaomi Mi 10 Ultra est pour le moment réservé à la Chine en trois coloris (dont une version à coque transparente) à partir du 16 août :