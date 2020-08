L'app Facebook Lite a été retirée de l'App Store

Facebook Lite, l'application allégée du réseau social pour les connexions bas débit et les téléphones bas de gamme, est en cours de mise au placard. Comme rapporté par Hervé H. par email, l'app est introuvable sur l'App Store depuis cette nuit.

Facebook Lite a été conçu pour fonctionner aux quatre coins du monde, même en cas de mauvaises connexions Internet comme les réseaux 2G ou dans les zones rurales avec un mauvais signal. Cela était possible principalement en ne téléchargeant pas d'images haute résolution ou de vidéos en lecture automatique, et l'application pouvait être utilisée sur des téléphones plus anciens au détriment de l'exclusion de certaines fonctionnalités.



L'application simplifiée est apparue aux côtés d'une version allégée de Messenger en 2018, lancée pour la première fois en Turquie, avant d'être déployée dans plus de régions et de territoires par la suite.



Cependant, les utilisateurs brésiliens qui ont ouvert la variante Lite de l'application mardi ont reçu le message suivant (traduction).

Facebook Lite pour iOS sera désactivé.



Vous pouvez utiliser l'application Facebook d'origine pour rester en contact avec vos amis et votre famille.

Si l'application Facebook Lite n'est plus sur l'App Store, en revanche Messenger Lite est toujours disponible. Après confirmation, un porte-parole de Facebook a indiqué :

En raison de l'adoption limitée et des améliorations que nous apportons pour améliorer l'expérience des utilisateurs de nos applications, nous ne prendrons plus en charge Facebook Lite pour iOS.

Facebook a longtemps été considéré par certains utilisateurs comme une application inutilement lourde. L'application Facebook complète pour iPhone 11 pèse 244,7 Mo non négligeable, alors que Facebook Lite était relativement dérisoire avec seulement 8,7 Mo.



