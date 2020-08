Apple Music : la version web mise à jour en bêta pour iOS 14

Medhi Naitmazi

Apple a lancé l'année dernière une version Web d'Apple Music, qui était disponible en version bêta jusqu'en avril de cette année, avant un lancement officiel. La société relance maintenant la version bêta du site Web Apple Music avec le nouvel onglet Écouter et plus encore afin de suivre les nouveautés d’iOS 14.

Apple Music évolue aussi sur Internet

L'onglet Écouter a été introduit dans Apple Music avec iOS 14 et macOS 11 pour remplacer l'onglet « Pour vous ». Avec Écouter, Apple tente à nouveau d'offrir de meilleures suggestions de chansons, d'albums et de listes de lecture aux abonnés Apple Music.



Cet onglet est constamment mis à jour avec de nouvelles suggestions basées sur vos chansons préférées et également sur ce que vous avez récemment écouté sur Apple Music. On y trouve des suggestions organisées par genre, par artistes, par nouveautés, etc.



En plus de Écouter, la version bêta du site Web Apple Music propose désormais un design actualisé pour refléter les modifications apportées à l'application éponyme sur iOS 14 et macOS Big Sur. Les icônes de la barre latérale sont toutes surlignées en rouge et les listes de lecture Mix ont été mises à jour avec de nouvelles illustrations animées.



Malheureusement, Apple Music Web manque toujours de fonctionnalités importantes telles que la possibilité d'éditer des listes de lecture et l’affichage des paroles de chansons. Malgré cela, le site Web Apple Music est une alternative pratique pour accéder à Apple Music sur d'autres appareils.



Les utilisateurs peuvent accéder à la version bêta du site Web Apple Music en allant sur beta.music.apple.com, tandis que le site Web Apple Music stable est disponible sur music.apple.com..