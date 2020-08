Oceanhorn 2 arrive sur Nintendo Switch cet automne

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Figurant parmi les HITs d'Apple Arcade lors du lancement du service en septembre 2019, Oceanhorn 2 en a bientôt terminé avec l'exclusivité de la plateforme d'Apple. La suite de l'excellente création du studio Cornfox & Bros va en effet débarquer sur Nintendo Switch, la console qui héberge celui qui l'a inspiré, The Legend of Zelda.

On rappellera que ce jeu d’aventure aura nécessité de longues années de développement pour proposer un jeu plus vaste, tout en 3D, et plus mature.



Regardez la vidéo trailer pour la Switch :

Oceanhorn 2 : une version Switch en approche

Le studio Cornfox & Bros va donc lancer Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm sur Nintendo Switch à l'automne 2020. Une excellente nouvelle pour les joueurs.

En tant que développeurs de jeux, nous ne pourrions pas être plus fiers d'apporter notre jeu aux joueurs de Switch - Nintendo a, et a toujours eu, une place de choix dans notre cœur (comme vous pouvez le lire ICI et ICI). Avec la sortie de notre jeu précédent, Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas, la Switch s'est avérée être un endroit où les RPG d'action peuvent véritablement prospérer. Oceanhorn 2: Knight of the Lost Realm a été conçu dès le début avec les standards de la console à l'esprit. Sur Switch, il est optimisé pour tirer le meilleur parti de l'exceptionnelle console de Nintendo et inclura toutes les améliorations observées sur d'autres plates-formes.

La sortie numérique d'Oceanorn 2: Knights of the Lost Realm se fera donc cet automne, mais uniquement sur Switch. Les joueurs Android ne seront jamais servis car l’exclusivité d’Apple se tient à l’univers mobile.



Si vous hésitez encore à partir à l'aventure sur iPhone, iPad, Apple TV ou Mac vous pouvez relire notre test du jeu !

Télécharger le jeu Oceanhorn 2