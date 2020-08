Implosion : le jeu s'adapte aux derniers appareils

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Sorti en avril 2015, le jeu Implosion - Never Lose Hope (v1.5.0, 3,1 Go, iOS 9.0) avait fait beaucoup parler de lui lors de sa sortie grâce à un gameplay mi-hack & slash et mi-beat’em all.



Pour l'ambiance, le jeu s'inspire d'un certain Devil May Cry sans pour autant tomber dans le jeu vulgaire et bourrin puisqu'il demandera d'esquiver et d'alterner entre coups simples et spéciaux.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs se sont réveillés et proposent une mise à jour permettant une compatibilité avec les appareils récents.

Vingt ans après la chute de la Terre, les derniers survivants de la race humaine font à nouveau face à l'extinction. Le temps est venu de justifier notre existence. Une forme de vie mystérieuse, les XADA, se bat contre la dernière arme de l'humanité : la combinaison de combat War-Mech série III.

Les graphismes n'ont pas grand chose à envier aux derniers jeux à la mode, ce sont ces derniers qui étaient mis en avant à l'époque, s'approchant des jeux AAA de la PlayStation 3 et de la Xbox 360.



Si le téléchargement est gratuit, un achat intégré de deux euros permettra de débloquer la totalité du jeu.

