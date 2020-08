watchOS 7 : Un site propose de télécharger des cadrans pour Apple Watch

Le site est déjà en service et se dit prêt pour proposer les meilleurs cadrans dès que watchOS 7 sera disponible pour l'ensemble des utilisateurs dans le monde. Comme vous pouvez le voir sur le site, il y a déjà un grand choix de cadran. Une fois que vous avez choisi celui pour lequel vous avez une préférence, il vous suffit de cliquer dessus et d'appuyer sur le bouton " Download ". Les téléchargements semblent gratuits, nous n'avons pas vu de cadran qu'il fallait payer. Le site répertorie également les cadrans par thématique . Vous avez les cadrans classiques, les essentiels, pour le sport... Un grand choix que ne proposait pas Apple jusqu'ici. Découvrez Buddywatch

Vous aimez un cadran ? Partagez-le avec un proche qui possède aussi une Apple Watch. Vous souhaitez du changement ? Téléchargez un nouveau cadran ! Voici l'une des nouveautés les plus sympathiques qu'on retrouve sur la future version logicielle de l'Apple Watch. Bien évidemment, il n'en fallait pas plus pour qu'un site qui référence tous les meilleurs cadrans d'Apple Watch apparaisse sur le web. Le site Buddywatch est une toute nouvelle plateforme qui sera dédiée spécifiquement au partage des cadrans. Vous pourrez en découvrir de nouveaux, mais aussi télécharger ceux que vous préférez !

