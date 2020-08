Telegram lance les appels vidéo pour ses 7 ans

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

La messagerie sécurisée Telegram fête ses sept ans avec une nouveauté majeure, les appels vidéo. Lancée en 2013 en tant que messagerie misant sur la sécurité et la protection des données, la plateforme rassemble désormais plus de 400 millions d'utilisateurs. Telegram est à présent dans le top 10 des applications les plus téléchargées et est utilisée dans le monde entier pour rester en contact avec la famille, collaborer avec des camarades et se coordonner entre collègues.



Telegram Messenger lance les appels vidéos en face à face

Pour y parvenir, l'app qui a depuis été copiée sur le plan sécuritaire par les autres grandes messagerie, n'a jamais fait l'objet de publicité, et chaque utilisateur a été acquis par la recommandation d'une personne de confiance. Elle a grandi petit à petit de façon autonome.



Mais en ces temps de crise sanitaire, une fonctionnalité manquait toujours à Telegram : les appels vidéos. Longtemps réclamée, la nouveauté est arrivée cette nuit. Bien évidemment, ils sont eux aussi sécurisés de bout en bout.



Il s'agit d'une version alpha des appels vidéo que l'on retrouve maintenant sur Android et iOS.

Vous n’avez pas besoin de savoir grand chose avant d’utiliser les appels vidéo Telegram, car la fonctionnalité fonctionne de la même manière que FaceTime ou toute autre application d’appel vidéo.



Vous pouvez lancer un appel vidéo depuis la page de profil de vos contacts, et activer/désactiver la vidéo à tout moment au cours d'un appel vocal. Comme tout contenu vidéo sur Telegram, les appels vidéo prennent en charge le mode image dans l'image (PiP), vous permettant de faire autre chose.



Pour confirmer votre connexion, comparez les quatre emoji affichés à l'écran pour vous et votre partenaire; s'ils sont identiques, votre appel est sécurisé à 100% par un chiffrement éprouvé.

Nos apps pour Android et iOS disposent de versions reproductibles. Par conséquent, quiconque peut vérifier le chiffrement et confirmer que leur application utilise le même code source ouvert que nous publions à chaque mise à jour.

Encore en test, les appels vidéo recevront plus de fonctionnalités à l'avenir, dont les appels de groupe.



Télécharger l'app gratuite Telegram Messenger