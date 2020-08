Apple Glass : un système de détection d’obstacles ?

L'année prochaine, Apple pourrait faire l'annonce d'un casque VR à destination des gamers, mais également ses fameuses Apple Glass, lunettes intelligentes.



Il est difficile de savoir ce que la Pomme a prévu comme fonctionnalités, mais certains brevets nous laissent entrevoir quelques-unes d'entre elles.



Récemment, un nouveau document a été révélé, laissant penser que la firme proposera un système de détection d’obstacles comme c'est déjà le cas sur l’Oculus Quest.

Le casque VR d'Apple aurait un détecteur d'obstacles

Encore un brevet révélé autour d'Apple et de son futur casque VR/AR qui devrait être présenté l'année prochaine : portant le numéro 20200258278, celui-ci a été déposé au mois de mars 2020, et révèle un système de détection d’obstacles qui permet de reconnaitre les objets devant nous.



Un passage obligatoire lors des sessions de réalité virtuelle pour ne pas percuter un mur ou un meuble, comme c'est le cas sur l’Oculus Quest.



Pour ce faire, la Pomme se sert des caméras intégrées au casque ainsi que du détecteur LiDAR pour la reconnaissance des objets. Une alerte apparaît en cas de rapprochement avec un éventuel obstacle...



Je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte d'en savoir plus sur ce fameux casque qu'Apple nous réserve...



