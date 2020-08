Interdiction de WeChat qui pourrait impacter Apple : "Peu importe" d'après Donald Trump

Il y a 8 heures (Màj il y a 7 heures)

Julien Russo

Depuis que Donald Trump est à la Maison-Blanche, il y a une véritable guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Comme d'habitude, ce sont les entreprises américaines qui en souffrent les premières. On a eu le droit aux taxes douanières pour les fabrications en Chine et maintenant le risque de perdre des ventes à cause de l'interdiction de plusieurs grandes applications chinoises.

La réaction de Donald Trump

La semaine dernière plusieurs analystes dont le célèbre Ming-Chi Kuo ont émis une mise en garde sur les conséquences d'une interdiction de WeChat sur l'App Store et sur le Play Store. En effet, l'application très populaire auprès des chinois, pourrait faire changer d'avis un bon nombre d'utilisateurs lors de l'achat d'un nouveau smartphone.

L'avantage que possède Google comparé à Apple, c'est que l'entreprise propose d'installer une application sans passer par sa boutique officielle. Une alternative qui rencontre beaucoup de succès quand une application est interdite sur le Play Store, comme c'est le cas en ce moment avec Fortnite.



WeChat est l'application la plus utilisée en Chine, si elle venait à être interdite de l'App Store, elle pourrait l'être aux États-Unis, mais aussi en Chine. Si aux États-Unis les conséquences seraient moins graves, en Chine ce serait un cataclysme pour la part de marché d'Apple. L'iPhone pourrait dégringoler au profit des marques chinoises du type Huawei, Oppo et Xiaomi qui sont déjà en position de force dans tout le pays.

Conscient de l'impact que cela peut avoir, le journaliste Justin Sink qui est accrédité pour participer aux conférences de presse qui se tiennent à la Maison-Blanche a posé cette question au Président des États-Unis :

Les entreprises américaines s’inquiètent beaucoup de votre décret sur WeChat. Apple, Ford, Disney, elles s’inquiètent, car c’est un service de communication et de paiement très important en Chine, que si vous interdisez aux entreprises américaines de travailler avec elle, elles ne pourront pas vendre d’iPhone en Chine ou sur des marchés similaires.

Pour Donald Trump ce n'est pas grave, c'est la sécurité qui doit passer devant le business. Voici sa réponse :

Peu importe. Il faut faire ce qui est bon pour la sécurité de notre pays. Nous avons été très malmenés par la Chine

Pour rappel, deux décrets ont été signés pour interdire la disponibilité de WeChat et TikTok aux États-Unis. Du côté de l'application de vidéos courtes appartenant à ByteDance, un délai de 90 jours a été accordé pour que le rachat par une entreprise américaine se réalise. Comme indiqué samedi, pour WeChat, l'interdiction reste à son point initiale, soit une interdiction à partir du 15 septembre.

