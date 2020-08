Apple change l'icône de son application TestFlight

Connaissez-vous TestFlight ? Il s'agit d'une application détenue par Apple qui permet à tout utilisateur iOS, iPadOS, watchOS ou encore tvOS de tester une application en bêta. Il suffit que le développeur vous envoie une invitation par mail et vous n'avez plus qu'à rejoindre sa bêta via l'application TestFlight.

TestFlight change d'icône

Fondée par Benjamin Satterfield et Trystan Kosmynka le 23 décembre 2010 l'application TestFlight qui servait à tester les applications iOS et Android a été rachetée par la société Burstly en mars 2012. En février 2014, Apple rachète à son tour Burstly et récupère TestFlight, immédiatement après le rachat, Apple met fin à l'ensemble des bêtas d'application Android. Aujourd'hui, TestFlight ne sert que pour les applications développées par XCode et disponibles sur les stores d'Apple.

Depuis très longtemps, TestFlight a toujours eu la même icône, celle d'une hélice assez épaisse en mouvement, aujourd'hui Apple a décidé de modifier cette icône en apportant des hélices avec un effet 3D et des détails à l'intérieur. On peut même apercevoir écrit en tout petit "Designed by Apple in California", c'est ça la particularité d'Apple, de laisser sa signature même sur les petits détails qui n'ont pas de grande importance !

À noter qu'avec cette mise à jour de l'icône, aucune nouveauté n'a été apportée dans l'application.

