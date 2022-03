Google change l'icône pour la 100e de Chrome

Google a publié aujourd'hui Chrome 100, la dernière version de son navigateur qui est disponible sur les Mac, les PC, les iPhones et iPads, les appareils Android, et autres. Chrome 100 est remarquable à plus d'un titre, mais surtout car il présente la première mise à jour majeure de l'icône de Chrome depuis 2014. En fait, il s'agit de plusieurs icônes car celle d'iOS n'est pas la même que celle de macOS.

Google Chrome fête sa version 100

Un changement d'icône

Le design mis à jour a été présenté pour la première fois en février avec une icône simplifiée qui comprend des couleurs plus vives, le tout sans ombre. Le concepteur de Chrome, Elvin Hu, a déclaré que le design rafraîchi était destiné à s'aligner sur "l'expression plus moderne de la marque Google."



Chrome intègre également de nouvelles icônes pour les ordinateurs Mac / PC et sur les appareils iOS / Android. Spécifiquement pour la version iOS de Chrome, la mise à jour 100 apporte de petits changements aux proportions de l'application, la section centrale bleue étant légèrement plus grande. Pour macOS, l'icône ressemble désormais à un cylindre court vu sous un angle, au lieu d'un cercle plat.



Voici l'ancienne icône à côté de la nouvelle (à droite) :

Autres nouveautés

Google ajoute de nouvelles fonctionnalités à Chrome tous les mois, de sorte que les ajouts au navigateur se font par petites doses plutôt qu'en grandes quantités, et que de nombreuses fonctionnalités mises à jour sont fournies côté serveur. Pour cette raison, il y a peu d'autres fonctionnalités notables qui méritent d'être mentionnées.



Le journal des développeurs de Google concernant la mise à jour fait état d'un problème identifié en février concernant le User-Agent, un élément généralement utilisé pour déterminer quel navigateur est utilisé à des fins de configuration. Le passage à un nombre à trois chiffres avaient cassé certains sites, les développeurs ayant du hard-coder un nombre à deux chiffres en attendant. Reconnaissant que certains correctifs ont été apportés, l'équipe de Chrome avertit les développeurs et les responsables de sites Web de tester leurs sites à l'aide des nouvelles versions, et d'ajouter des tests pour analyser les versions supérieures ou égales à 100 pour l'agent utilisateur.

Chrome 100 sera également la dernière version à prendre en charge une "chaîne User-Agent non réduite" par défaut, dans le cadre d'une évolution vers l'utilisation d'une API User-Agent Client Hints. À partir de Chrome 101, l'utilisation de l'User-Agent sera "progressivement réduite".



Une nouvelle API de placement de fenêtres multi-écrans est incluse, afin de permettre l'utilisation de plusieurs écrans connectés à un ordinateur de manière unique. Un exemple donné par Google est l'utilisation de Slides pour une présentation, en plaçant les diapositives en plein écran sur un écran principal et les notes du conférencier sur un autre écran.



Parmi les autres modifications apportées à la version, citons une méthode "Forget()" pour les périphériques HID permettant de révoquer les autorisations d'un périphérique, et la possibilité de rendre les étiquettes NFC en lecture seule permanente dans WebNFC à l'aide de "makeReadOnly()".



Enfin, Google a résolu plusieurs failles dans Chrome 100, et la mise à jour comprend 28 correctifs de sécurité.



Les utilisateurs peuvent mettre à jour la version iOS de Chrome 100 via l'App Store. La version macOS peut être mise à jour en accédant à "Chrome" dans le menu, suivi de "À propos de Google Chrome", puis en cliquant sur "Relancer" dans le nouvel onglet une fois la mise à jour installée.

Télécharger l'app gratuite Google Chrome