Après Microsoft et Twitter, c'est Oracle qui est intéressé pour racheter TikTok

Il y a 1 heure

Julien Russo

Sans les difficultés avec le gouvernement Trump, jamais ByteDance n'aurait lâché les activités américaines de TikTok. Malheureusement pour l'entreprise chinoise, le destin en a décidé autrement, pour continuer à exister ByteDance doit vendre TikTok à une entreprise américaine. Il s'agit de la seule solution pour convaincre la Maison-Blanche à avoir une vision différente de l'application de vidéos courtes.

TikTok racheté par Oracle ?

Si l'entreprise qui est la plus intéressée et la plus avancée dans les discussions est sans aucun doute Microsoft, d'autres entreprises américaines rêvent de racheter l'application de vidéos courtes la plus tendance en ce moment.

En effet, d'après les dernières informations obtenues par le Financial Times, Oracle une compagnie essentiellement connue pour ses bases de données et ses outils destinés aux professionnels, serait capable de mettre beaucoup d'argent pour racheter les activités américaines de TikTok, mais aussi les activités canadiennes, australiennes et néozélandais.

Oracle est une entreprise qui a les moyens de racheter TikTok, cependant ce qui reste surprenant c'est que le divertissement n'est pas du tout ce qui intéresse la firme en général.

Ce qui pourrait donner un petit coup de pouce à Oracle c'est que son co-fondateur Larry Ellison est un grand ami de Donald Trump, c'est aussi la 7e fortune dans le classement Forbes des plus grandes richesses mondiales.

Pour rappel, TikTok est sous le feu des projecteurs d'un décret signé par le président des États-Unis qui vise à obliger Apple et Google de supprimer TikTok de leur store si ByteDance ne trouve pas un acquéreur américain.

