C'est officiel, Samsung lance à son tour sa carte de crédit. Avec ses propres avantages, Samsung compte bien conquérir une part de marché dans ce domaine. Explications sur ce nouvel atout de la part du concurrent coréen.

Samsung Pay Card lancé au Royaume-Uni

Après l'Apple Card aux États-Unis il y a tout juste un an, voici la Samsung Pay Card. Samsung s'est associé à Mastercard et à la société fintech nommée Curve pour mener à bien ce projet. Curve permet aux utilisateurs de lier leurs cartes existantes entre elles, afin de décider quels comptes doivent être utilisés pour différents achats. Petit point à souligner tout de même, les clients Curve actuels ne peuvent pas demander la Samsung Pay Card, étrange...



Rentrons maintenant dans le vif du sujet, la Samsung Pay Card donne accès à plusieurs avantages. Une remise de 5% sur les achats de produits Samsung et 1% de remise en argent chez d'autres détaillants. Il y a également les notifications de dépenses instantanées. Une conversion de devises au taux du marché lorsque vous voyagez est directement disponible, ce qui à en croire Samsung, sera moins cher que les frais de conversion de devises disponible dans de nombreuses banques.



Pour ce qui est de la sécurité, les paiements sont protégés par la sécurité maison "Samsung Knox". Petite fonctionnalité à préciser, en cas de perte d'un smartphone Samsung, l'accès à Samsung Pay Card peut être verrouillé à l'aide d'un autre smartphone du constructeur.



Contrairement à Apple Card, Samsung Pay Card n'est pas disponible en version physique. Samsung mise sur un service purement numérique disponible via NFC sur les smartphones Samsung et les smartwatches. Il est important de rappeler que les paiements sans contact au Royaume-Uni sont généralement plafonnés à 45 £ mais, un porte-parole de Curve a déclaré récemment qu'il n'y avait pas de limite de dépenses pour Samsung Pay Card.



Pour conclure, Samsung Pay Card est pour l'instant disponible seulement pour le Royaume-Uni, tout comme l'Apple Card est à l'heure actuelle, exclusive aux États-Unis. Un déploiement hors du Royaume-Uni est à prévoir dans le futur comme en France par exemple. Avec ses atouts, notamment une remise de 5% sur leurs propres produits, Samsung tente de séduire ses clients. A suivre dans les mois, années à venir.



