Une Touch Bar deux fois plus grosse sur le MacBook Pro 16 2021 ?

Il y a 1 heure

Alban Martin

Alors que tout le monde attend les prochains MacBook sous Apple Silicon (ARM), la firme à la pomme travaille sur d'autres améliorations pour ses ordinateurs portables.



La plus intéressante semble concerner la Touch Bar. Lancée il y a quatre ans sur le MacBook Pro 2016, cette bande OLED pourrait bientôt évoluer.



Une nouvelle Touch Bar en développement chez Apple

Selon le leaker apple_rumors sur Twitter, la firme pourrait étendre la clivante Touch Bar afin de lui conférer encore plus de pouvoirs. Actuellement confinée à une rangée en haut du clavier, elle pourrait aussi englober la seconde qui affiche notamment les chiffres.



Outre le passage au numérique de cette seconde série de touches, l'arrivée d'une Touch Bar plus grande permettrait d'avoir de nouvelles interactions. Apple pourrait proposer des widgets ou des actions contextuelles plus poussée. Il est certain que les concepts vont nous offrir quelques brillantes idées dans les prochains mois.

D'après la fuite, Apple aurait prévu cette nouveauté dans le MacBook Pro 16 pouces de 2021 voire 2022, avec également un clavier pour iPad Pro renouvelé. Le Smart Keyboard intègrerait bel et bien la Touch Bar (version petite) et le Touch ID. On n'ose imaginer le prix d'un tel accessoire étant donné que l'actuel démarre à 339€ pour l'iPad Pro 11 Pouces.



Est-ce qu'Apple a raison de continuer à améliorer la Touch Bar selon vous ? Ou mieux vaut-il l'abandonner comme certains clients le réclament ?



