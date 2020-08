Adobe Lightroom : des utilisateurs signalent des photos manquantes

Hier à 22:36 (Màj hier à 22:36)

Guillaume Gabriel

Dernièrement, les développeurs d'Adobe ont partagé une mise à jour à destination de l'application iOS et iPadOS Lightroom: Éditeur Photo (v5.4.1, 204 Mo, iOS 12.3).



Estampillée 5.4.0, cette dernière ne semble pas qu'apporter de bonnes nouvelles, puisque des utilisateurs se sont plaints de la disparition de leur bibliothèque de photos, leurs modifications ou même leurs préréglages.



Alors qu'un correctif a depuis vu le jour, il semblerait que le problème ne soit pas réellement corrigé...

Adobe fait face à des problèmes avec Lightroom

Plusieurs clients Adobe ont signalé des problèmes suite à la mise à jour 5.4.0 récemment publiée pour Lightroom... Toutes les photos et préréglages qui n'ont pas été synchronisés avec le service de stockage cloud ont tout simplement disparu.



Pour faire simple, si vous ne possédiez pas l'abonnement d'Adobe, il y a de fortes chances qui vous ayez été affecté, puisque la synchronisation automatique n'était pas présente.



Plusieurs mécontents ont fait savoir à la société via les réseaux sociaux leur déception et frustration de voir leur travail réduit à néant. Ce soir, Adobe a réagi publiquement à cette affaire, confirmant la plus grande crainte des utilisateurs touchés : la perte des photos est permanente et aucune solution n'existe...



