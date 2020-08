Sorties jeux : MONOPOLY Poker, The Bonfire 2, Dead Zone

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Aujourd'hui 16 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement MONOPOLY Poker, The Bonfire 2 Uncharted Shores ou encore Dead Zone.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

8 Ball Clash (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 138 Mo, iOS 11.0, Onetap Co.,Ltd) 8 Ball Clash est une nouvelle expérience de Pool Game. Jouez à 8 Ball Clash pour améliorer vos compétences de billard, en jouant contre l'IA intelligente avec des règles standard de 8 balles.



Vous pouvez faire glisser pour pointer les balles pour terminer le tir comme vous vous sentez le plus à l'aise. 8 Ball Clash se soucie du confort de votre expérience. 8 Ball Clash a de nombreux styles de queues et les styles de table que vous pouvez explorer vous feront vous sentir excité et surpris. Télécharger le jeu gratuit 8 Ball Clash





Zoo Guardians (Jeu, Simulation / Éducation, iPhone / iPad, v1.0.1, 87 Mo, iOS 11.0, Knowledge Adventure) Construisez, personnalisez et agrandissez votre propre zoo!



Les animaux en voie de disparition du monde ont besoin de votre aide! Aidez le Smithsonian National Zoo à CONSTRUIRE le zoo parfait tout en prenant soin, en nourrissant et en sauvant les animaux.



Rejoignez la Young Guardians Initiative - un réseau de constructeurs de zoo qui s'associent pour lutter contre l'extinction mondiale, apprendre à être un zoologiste et être un héros de la conservation. Télécharger le jeu gratuit Zoo Guardians





Robotics! (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.1.0, 96 Mo, iOS 9.0, ZeptoLab UK Limited) Affronte de vrais joueurs et deviens le meilleur entraîneur de robots au monde !



Bienvenue dans Robotics, le nouveau jeu à succès des créateurs de C.A.T.S. : Crash Arena Turbo Stars et de Cut the Rope ! Construis ton propre robot de combat à partir de différents composants, puis programme-le pour avancer et engager la lutte. Regarde-le affronter les robots de vrais joueurs du monde entier lors de batailles hilarantes basées sur la physique. Débloque de nouveaux éléments, des arènes et bien plus encore ! Télécharger le jeu gratuit Robotics!





Otherworld Legends (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.11, 816 Mo, iOS 9.0, ChillyRoom) Explorez de magnifiques autremondes comme des bosquets de bambou, des patios zen, d'imposants tombeaux des Enfers et un palais du mirage onirique. Maîtrisez des héros au tempérament fougueux et à la puissance extraordinaire. Collectionnez des objets insolites et essayez différentes combinaisons pour trouver la meilleure. Le monde généré aléatoirement fait de chaque partie une aventure unique et palpitante. Télécharger le jeu gratuit Otherworld Legends





MONOPOLY Poker (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v0.7.1, 248 Mo, iOS 9.0, Youda Games Holding B.V.) Bienvenue dans le jeu de Texas Hold'em officiel MONOPOLY. Êtes-vous prêt à conquérir l'empire du Poker ?



3 types de jeux Texas Hold'Em auxquels vous pouvez jouer : Cash Game, tournois Sit&Go, et des tours de Spin&Play super rapides.



Battez les autres joueurs et prouvez que vous êtes un vrai requin des cartes lorsque vous jouez au Texas Hold'Em. Télécharger le jeu gratuit MONOPOLY Poker





Kingdom of Heroes:Tactics War (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.13.0, 1,6 Go, iOS 11.0, NEOWIZ) Kingdom of Heroes:Tactics War est un jeu de RPG !



Bataille tactique au tour par tour sur un champ de bataille hexagonal!

Engagez-vous dans une stratégie passionnante avec vos héros à chaque tour!

Commencez votre voyage dans un monde fantastique pour unir le continent lorasien aux côtés de puissants héros.



À vous de mettre en avant votre côté stratège! Télécharger le jeu gratuit Kingdom of Heroes:Tactics War





Dungeon Dogs - RPG au ralenti (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.3, 331 Mo, iOS 10.0, PocApp Studios AB) Rejoignez nos rebelles Lyra, Ken et Poppy dans leurs aventures à Lupinia pour anéantir le roi maléfique des chats, qui élimine la population canine et la traite comme des citoyens de seconde classe.



Dungeon Dogs est le parfait jeu de ramassage et de déplacement avec des mécanismes de jeu éprouvés et fiables et de belles oeuvres d'art qui captureront le cœur des joueurs, jeunes et vieux.



Configurez vos rebelles pour combattre les ennemis pendant que vous êtes occupé et récupérez votre butin plus tard ou participez à la lutte contre l'oppression en temps réel, à vous de choisir ! Télécharger le jeu gratuit Dungeon Dogs - RPG au ralenti





Dead Zone : Action TPS (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 1,1 Go, iOS 7.0, PlayGodzilla) 'Dead Zone 'est le meilleur jeu de tir à la troisième personne sur mobile.



Avec des graphismes dignes des consoles, ce jeu reprend le concept de Battle Royale : à vous d'être le dernier des survivants ! Télécharger le jeu gratuit Dead Zone : Action TPS





Basketball Showdown: Royale (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.1.2, 236 Mo, iOS 9.0, Naquatic) Affrontez-vous en ligne dans un Battle Royale sportif ! 50 joueurs se retrouvent dans un seul stade. Enfile ton équipement et joue comme si ta vie en dépendait !



AVEC

• Le moteur PhysKick™ pour un contrôle total du tir

• Un-contre-un en multijoueur

• Des tournois en ligne avec des prix à gagner Télécharger le jeu gratuit Basketball Showdown: Royale





ARCHER: DANGER PHONE (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.1, 57 Mo, iOS 9.0, Eastside Games) Dans ARCHER: DANGER PHONE, l'économie mondiale est plongée dans le chaos - et le seul moyen de survivre est de diriger votre équipe d'espions dans une opération mondiale de crypto-monnaie qui est juste assez folle pour fonctionner!



Basé sur la série animée à succès de FX, ARCHER: DANGER PHONE est un jeu axé sur la narration où vous êtes en charge de votre propre agence d'espionnage dysfonctionnelle. Collectionnez et améliorez vos personnages Archer préférés, envoyez-les dans des missions lucratives pour financer vos opérations et profitez de leurs plans pour devenir riche rapidement pour rester à flot. Télécharger le jeu gratuit ARCHER: DANGER PHONE





Nouveaux jeux payants iOS :

RUNES (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 184 Mo, iOS 11.0, Levan Kuchukhidze) RUNES - est un jeu de puzzle, mélange de jeux comme Tetris, Rubik's cube et l'ancien jeu mobile "Edge"

Dans le jeu, vous devez contrôler une rune remplie d'énergie spéciale, en obtenir différentes combinaisons, calculer les étapes à l'avance pour terminer des niveaux dont les énigmes feront chauffer votre cerveau.

Des niveaux intéressants et complexes avec de beaux graphismes et une musique relaxante vous attendent

Terminez les niveaux en un minimum d'étapes pour conserver toute l'énergie des runes. Télécharger RUNES à 3,49 €





Radio Commander (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.426, 715 Mo, iOS 11.0, Games Operators) Utilisez la radio pour ordonner aux soldats sur le champ de bataille. Suivez la situation en vous basant seulement sur leurs rapports oraux. Menez des pelotons Américains affronter les Vietcongs dans un jeu de STR réaliste et innovant. Effectuez des choix difficiles et faites face aux conséquences.



Radio Commander contient 9 missions principales de Campagne (chaque mission peut être terminée de différentes manières), 9 briefings animés et 15 types d'unité comprenant. Télécharger Radio Commander à 5,49 €





One Way: The Elevator (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.0, 1,5 Go, iOS 9.0, COTTONGAME Network Technology ...) One Way: The Elevator est un jeu de puzzle créatif de type point-and-click. Le joueur doit trouver un orbe bleu dans chaque scène pour alimenter l'ascenseur et continuer à monter. Pour résoudre les énigmes, il faut observer attentivement les environs et prendre des décisions en conséquence.



Chaque étage est un monde entièrement différent des autres. Les personnages sont rendus vivants par le style unique de dessin à la main. Et tout ce que vous voyez n'est que la pointe d'un iceberg. Télécharger One Way: The Elevator à 2,29 €





One Line Coloring (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 74 Mo, iOS 9.0, MYTHICOWL SP Z O O) Plongez dans le monde du coloriage de formes et des points à connecter dans One Line Coloring !



One Line Coloring est un jeu de réflexion dynamique sur la création de formes vivantes qui composent et se plient en de superbes dioramas à thème. One Line Coloring propose une expérience relaxante et créative élaborée autour de lignes qui découvrent des objets charmants. Inspiré par le jeu classique de papier-crayon de liaison de points, One Line Coloring donne aux joueurs l'impression de dessiner l'objet tout entier, ligne par ligne. Certains objets sont facilement reconnaissables comme nos objets au quotidien, d'autres doivent être complétés pour révéler leur véritable forme. Télécharger One Line Coloring à 3,49 €





Mini-jeux Monsterz (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 144 Mo, iOS 12.0, Electric French Fries) Survis à une avalanche de mini-jeux farfelus ! Bourré de personnages loufoques, Mini-jeux Monsterz est un jeu au rythme effréné et aux animations délirantes. Aide les monstres à découvrir des secrets et fins alternatives. Marque des points bonus, débloque des succès et viens à bout de niveaux de plus en plus difficiles tout en gagnant des prix déments. Vas-tu réussir à soulever la baleine au-dessus de ta tête ? Peux-tu éviter le pied géant venu du ciel ? Télécharge Mini-jeux Monsterz dès maintenant pour le savoir !

Télécharger Mini-jeux Monsterz à 3,49 €