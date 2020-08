T2 2020 : Le budget R&D chez Apple augmente

Julien Russo

Dans chaque entreprise on attribue un budget à la recherche et développement, cela permet de créer de nouvelles innovations pour après les commercialiser. Chez Apple, le budget pour la R&D a toujours été bas par rapport à la concurrence, un choix qu'assume complètement l'Apple Park, cependant plus on avance dans le temps et plus Apple fait croitre le budget.

4,758 milliards attribuée au deuxième trimestre 2020

D'après le site financier Barron's, Apple a revu à la hausse le budget pour la recherche et le développement pour ses futurs produits, logiciels et services !

Au deuxième trimestre, Apple a dépensé 4,758 milliards de dollars, si ce chiffre parait énorme, chez la concurrence on investi encore plus, comme c'est le cas avec Microsoft qui a dépensé 5,2 milliards de dollars ou encore Google avec 6,2 milliards de dollars.

L'attribution d'un budget dans la R&D est quelque chose de capital dans les entreprises, elle permet de ne pas accumuler un retard par rapport à la concurrence et permet parfois d'augmenter le chiffre d'affaires grâce à des innovations qui seront un succès une fois mis en vente.

Certaines entreprises comme Intel ont pris la décision de réduire le budget de la recherche et développement, cependant ce n'est jamais bénéfique, on le voit aujourd'hui chez Intel qui se fait dépasser par son concurrent AMD.

Au total, le budget d'Apple dans la R&D a représenté 8% de son chiffre d'affaires du second trimestre.