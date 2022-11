Le budget pour les recrutements a chuté chez Apple, un nouveau rapport l'affirme !

Un discours plutôt rassurant qui prouve que de nouveaux ingénieurs et développeurs continuent de rejoindre les différents projets en cours chez Apple (Apple Glass, le casque AR/VR ou encore le véhicule électrique et connecté).

Nous continuons à embaucher, mais compte tenu de l’environnement économique, nous adoptons une approche très délibérée dans certaines parties de l’entreprise. Nous sommes très confiants dans l’avenir d’Apple et investissons à long terme. Nous voulons être réfléchis et prendre des décisions intelligentes qui nous permettent de continuer à alimenter l’innovation à long terme.

Cette situation serait même partie pour rester, car les sources ont soutenu que le ralentissement des recrutements pourrait durer jusqu'à septembre 2023 , ce qui va forcément réduire l'effectif chez Apple, parce qu’il y a toujours des démissions ou des licenciements qui arrivent ! Comme Business Insider est un média très populaire aux États-Unis avec une grande visibilité, Apple a immédiatement réagi au rapport via l'un de ses porte-parole, celui-ci a déclaré :

Il y a quelques mois, Tim Cook rassurait les investisseurs qui s'inquiétaient de voir les recrutements être considérablement réduits à l'Apple Park et aux autres sites stratégiques. Le CEO n'avait pas déclaré une baisse du budget pour les embauches, mais plutôt une approche particulière visant à privilégier certains secteurs plus que d'autres. La réalité serait bien différente...

