Notre test du nouveau Realme X50 5G

Il y a 46 min

Corentin Ruffin

Récemment, le constructeur chinois a fait la présentation de son nouveau smartphone X50 5G avec une commercialisation prévue en France.



Une belle occasion de mettre la main sur un téléphone imaginé par la firme qui connait la plus forte croissance ces derniers temps, mais également de préparer la venue de la nouvelle norme des standards de télécommunication, la 5G.



Nous avons eu la chance de pouvoir essayer le petit nouveau, durant quelques jours avant sa sortie, afin de vous proposer un test de l'appareil.

Que vaut le nouveau smartphone Realme X50 5G ?

Outre offrir la 5G en France, Realme a souhaité frapper fort sur le marché des smartphones avec son nouveau X50 5G ! Ce dernier embarque notamment un écran 120 Hz, un quadruple objectif arrière, un double objectif avant et un processeur Qualcomm Snapdragon 765 5G.



Avec son prix à 379 euros (chez Darty par exemple), le petit nouveau veut conquérir le milieu de gamme et titiller le OnePlus Nord et le Pixel 4a qui sont ses concurrents directs à moins de 400€. On trouve évidemment aussi le smartphone Apple 2020 : l'iPhone SE mais qui s'affiche à 489€.



Sur le papier, c'est prometteur, mais une fois en mains ? Voici notre avis.

Le design

C'est dans une version "vert émeraude" que nous avons pu tester ce nouveau smartphone Realme, et il faut bien dire que la couleur séduit tout en restant discrète. Pour apporter un peu d'originalité et de fantaisie, le dos offre brillance et reflets à son possesseur.



Si on peut tout de même reprocher des traces de doigts difficiles à éviter, le téléphone offre des courbes bombées plaisantes, avec des dimensions assez grandes de 163,8 x 75,8 x 8,9 mm.



Côté poids, il faudra trimballer 202 g dans la poche, ce qui n'est pas réellement choquant... Du côté de l'appareil photo, on retrouve un quadruple module photo vertical qui se glisse parfaitement sur le côté gauche de l'appareil.



À l'avant, l'écran de 120 Hz n'est pas parfaitement intégré, mais ça reste honorable pour un modèle de bas/milieu de gamme. Pour les selfies, un poinçon est situé en haut à gauche, pour une discrétion appréciable.

L'écran

Pour un prix de 379 euros, pouvoir se vanter d'un écran de 120 Hz, c'est du jamais vu ! Pour prendre l'exemple de OnePlus et de son Nord, le constructeur avait fait le choix de se contenter de 90 Hz.



Realme, lui, propose une belle dalle de 6,57 pouces avec la fameuse protection Gorilla Glass 5 de Corning tout en promettant du Full HD+ (2400 x 1080 pixels).



Bien sûr, un prix aussi bas ne permet pas des matériaux de dernière génération tel que l'OLED, mais la dalle IPS LCD fait parfaitement le travail en apportant du 120 Hz même si elle souffre d'une luminosité capricieuse et un équilibre des couleurs irrégulier. Oui, le LCD d'un iPhone SE 2020 est plus agréable. Un tour par les réglages de température des couleurs permet de rectifier un peu ce point.



Le moteur haptique qu'embarque le smartphone, lui, n'est malheureusement pas au niveau de ce qui se fait actuellement et donne la sensation d'un retour en arrière.

L'autonomie

Dans son smartphone, Realme propose une batterie de 4200 mAh qui pouvait sembler pâlotte par rapporte aux technologies qu'embarquent le X50 5G.



Malheureusement, bien que le processeur Snapdragon 765G n'est pas énergivore, il ne faudra pas s'attendre à une grande autonomie, surtout si taux de rafraîchissement de 120 Hz est actif.



Avec une utilisation moyenne, mais sans utiliser les économies d'énergie, ne comptez pas tenir une journée complète. Par contre, selon votre utilisation et avec les outils permettant d'économiser la batterie, vous pourrez tout de même atteindre la journée et demi d'autonomie.



Le côté positif, c'est la présence du Charge Dart (4.0) Flash 30 W (5V/6A), recharge rapide qui promet 70% de batterie en 30 minutes et 100% en 57 minutes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ses propos sont crédibles et tiennent la route, ce qui fait un bel argument de vente.

Performances

Avec sa puce Snapdragon 765G de Qualcomm, Realme fait le même choix que ses concurrents pour offrir un parfait compris entre performances et économie d'énergie tout en misant sur le gaming.



Le téléphone est vendu dans un seul modèle comportant 6 Go de RAM LPDDR4x et 128 Go de stockage, ce qui est raisonnable pour ce prix là. Si vous optez pour plus de stockage, vous aurez même droit à 8 voire 12 Go de RAM. Cela alourdira forcément la facture.



Dans l'utilisation, ça se ressent et c'est très fluide, que ce soit lors de la navigation ou lors d'animations diverses. J'ai pu essayé Fortnite pour me faire une idée des performances, et le téléphone répond très bien aux demandes gourmandes du jeu d'Epic Games. Par chance, notre test avait démarré avant la bataille entre Epic et les stores.



Rien à dire non plus sur le système de reconnaissance par empreintes digitales sous le bouton d'alimentation, qui répond très rapidement à vos demandes.

Interface Realme UI

Concernant le système d'exploitation, Realme UI se base sur Android 10 tout en misant sur la simplicité et son élégance, pour offrir une navigation simple, rapide et efficace. Si la personnalisation est poussée (icônes, mode, affichage, gestes), et que la surcouche propose une barre latérale intelligente avec des outils pratiques comme les captures d'écran, en revanche il reste du boulot.



Realme UI affiche encore trop de réglages, trop de bloatwares et l'antivirus intégré n'est pas désactivable. Dommage mais dans l'ensemble cette surcouche reste agréable sur Android.



Appareil photo

C'est l'un des gros arguments de vente sur le marché des smartphones : l'appareil photo. Pouvoir dégainer son téléphone pour capturer de sublimes clichés dans la vie de tous les jours est devenu un indispensable ces dernières années.



Du côté du X50 5G, on retrouve un quadruple capteurs photo avec un grand-angle de 48 MP (f/1,8), un ultra grand-angle (119°) de 8 MP (f/2,3), un objectif macro de 2 MP et un objectif noir et blanc pour le mode portrait (f/2,4).



Sur les quelques photos que j'ai pu faire, c'est mitigé : les deux derniers objectifs sont plus accessoires qu'autre chose, surtout du côté du noir et blanc, censé améliorer le mode portrait.



Malgré tout, le zoom numérique x2 est plutôt bon, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on opte pour le x5 qui perd trop de détails. En effet, Realme n'a pas intégré de zoom optique pour baisser le prix, et cela se ressent.

Idem en selfie, si il y a deux objectifs, seul le principal de 12 MP est intéressant. L'autre n'apporte rien avec ses 2 petits megapixels.



Belle petite surprise tout de même du côté du mode nuit, qui se révèle assez efficace. Mais c'est l'IA qui fait tout le boulot.



Une photo classique :

Utilisation du zoom à droite :

Fiche technique

Système d'exploitation Android 10 Q Surcouche Realme UI Taille d'écran 6.57 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Technologie LCD IPS Processeur Snapdragon 765G Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 620 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go, 12 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 8 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx Appareil photo (frontal) Capteur 1 : 16 MPX

Capteur 2 : 2 MPX Enregistrement vidéo 4K@30 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Port USB Type-C Batterie 4200 mAh Dimensions 75.8 x 163.8 x 8.9mm Poids 202 grammes Couleurs Violet, Bleu Prix 379€

Notre avis sur "Realme X50 5G" ( Realme )

La note 4,5 / 5



Notre avis

Le marché du milieu de gamme devient de plus en plus intéressant, et ce X50 5G a de beaux arguments pour faire craquer le consommateur qui souhaite ne pas trop débourser pour un téléphone.



Avec son écran, ses finitions, ses performances et la présence de la 5G, le nouveau smartphone de Realme est une excellente option sur le marché.



D'autant plus que son prix de 379 euros est bon, très bon même, ce qui pourrait faire craquer de nombreux potentiels clients.



