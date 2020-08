FIFA 21 est en précommande sur PS4, PS5, Xbox One, Series X, PC et Switch

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

1

Alors que FIFA 20 fait toujours partie des jeux les plus en vogue près d'un an après sa sortie, la prochaine mouture se prépare activement. Malgré l'arrêt temporaire (ou non) des championnats en raison du COVID-19, les équipes de EA Sports ont gardé le cap avec FIFA 21 qui marque l'arrivée de la nouvelle génération de consoles : les PS5 et Xbox Series X. Un rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer puisque le jeu de football va débarquer sur tous les supports.



Pour ne rien manquer, les précommandes sont déjà ouvertes avec même une promotion pour faire quelques euros d'économies.

FIFA 21 déjà en vente sur consoles et PC !

L'un des plus gros rendez-vous des gamers se précise. Le 9 octobre prochain, FIFA 21 sera en vente. Celui qui se hisse en tête des ventes chaque année avant Noël, malgré un léger déclin depuis quelque temps face à un PES qui a repris des couleurs. Pourtant, FIFA est toujours devant et avec la mouture 21 qui met en avant Mbappé, la firme américaine entend bien conserver son titre de meilleur jeu de football.



Pendant que Konami a expliqué zapper la version 2021 pour se concentrer sur PES 2022 qui viendra avec un tout nouveau moteur graphique, Electronic Arts va lancer son titre en deux fois. D'abord sur quatre supports (PS4, Xbox One, Switch et PC) puis sur deux nouvelles plateformes dès leur sortie. Il s'agit bien évidemment de la Playstation 5 et de la Xbox Series X.



La version mobile de FIFA 21 devrait être une simple mise à jour, comme l'an dernier.

La première version de FIFA 21 est l’édition standard qui est vendue entre 45 et 70€ selon le support. Avec les précommandes, vous gagnez jusqu'à 10€.



On rappelle que si vous achetez la version PS4, vous aurez automatiquement celle de PS5 à sa sortie sans supplément. Idem pour la version Xbox One qui vous donne droit à la version Xbox Series X :

Il existe d'autres versions comme l'édition Champions qui donne quelques bonus (mais à 90€) :

Trois jours d’accès anticipés pour jouer au jeu dès le 6 octobre 2020 (sortie officielle le 9 octobre)

Jusqu’à 12 cartes « Or Rares » pour FIFA Ultimate Team

La star de la couverture (Mbappe) en prêt pour votre club FIFA Ultimate Team

Un talent en mode carrière

Un maillot exclusif FUT et des éléments de stades



Pour mémoire, voici les nouveautés officielles de FIFA 21 dont le retour d'Eric Cantona.

Les nouveautés de FIFA 21