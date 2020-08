iPhone 12 Pro : Un risque de retard à cause de l'écran 120 Hz ?

Si certaines rumeurs ont affirmé que ce ne sera pas cette année qu'Apple proposera de nouveaux iPhone avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, d'autres sources sont persuadées que les iPhone 12 Pro proposeront un écran pour gamers. Malheureusement, cette volonté de proposer un écran OLED plus fluide pourrait engendrer des retards sur le lancement !

Les écrans OLED de 120 Hz sont une petite pépite ! Alors que l'iPhone est limité à 60 Hz depuis plusieurs années, Apple aurait décidé d'apporter un grand changement avec les iPhone 12 Pro, en effet ils proposeront une fluidité supérieure dans les jeux comme dans les vidéos.

Cependant, d'après l'analyste Ross Young et l'expert des indiscrétions Jon Prosser, Apple serait en ce moment confronté à des problèmes sur la chaine d'approvisionnement sélectionné pour fournir l'affichage en 120 Hz. Dans un tweet, l'analyste explique que ce sont les circuits intégrés de pilote d'affichage à 120 Hz qui apporterait de grosses difficultés à Apple. Alors que l'assemblage est prêt, Apple serait bloqué dans l'envoi des composants nécessaires pour les écrans des iPhone 12 Pro.



Ce blocage pourrait entrainer d'après l'analyste un retard dans le calendrier prédéfini par Apple. En interne, chaque date à un objectif, on retrouve la date de livraison des composants aux partenaires d'assemblage et la date du début de la production de masse.

Si les composants nécessaires pour l'écran 120 Hz n'arrivent pas à temps, cela va obligatoirement créer une "pause" dans le processus et donc retarder la disponibilité des iPhone 12 Pro.

Deux solutions s'offriraient donc à Apple. Soit retarder le lancement des iPhone 12 Pro (qui est déjà en décalage par rapport à d'habitude à cause du Covid-19) ou prendre la décision d'abandonner l'idée de proposer des écrans de 120 Hz pour les iPhone 12 Pro. Le choix le plus logique serait le second d'après Ross Young, pour Apple il serait inenvisageable de repousser à nouveau la date de commercialisation de ses nouveaux iPhone.

Hearing that Apple can get 120Hz Pro panels, but not 120Hz driver ICs. So they will either have to come up with a fix which will be difficult, wait for 120Hz driver ICs and delay the launch possibly significantly or launch with 60Hz. We are hearing they will launch with 60Hz.