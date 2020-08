iPhone : Et maintenant une production au Mexique ?

Au début, tout était fabriqué en Chine, avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, Apple a décidé de diversifier la localisation de ses sous-traitants de fabrications. Taiwan est apparu, puis le Vietnam et l'Inde. Aujourd'hui, un nouveau pays pourrait s'ajouter à cette liste et il est assez inattendu.

Le Mexique, bientôt le royaume de l'assemblage des iPhone ?

Une indiscrétion relayée par Reuters affirme que deux des partenaires d'Apple, Foxconn et Pegatron seraient actuellement en discussion pour ouvrir de nouvelles usines au Mexique. Cette décision viendrait s'ajouter dans le projet d'Apple et diversifier sa chaîne d'approvisionnement et de ne plus miser à 100% sur la Chine.

Le Covid-19 serait l'une des raisons principales de cette éventualité, en effet avec ce qui s'est passé en Chine, les deux partenaires d'Apple affirment que les dégâts sur la production des produits Apple auraient pu être moins graves si leurs activités n'avaient pas été qu'en Asie. Cette situation exceptionnelle qu'on connait à l'heure actuelle était tellement inimaginable qu'il était impossible de l'anticiper !

Des sources ayant "une connaissance directe du sujet" déclarent que les directions de Foxconn et Pegatron seraient très excitées à l'idée de lancer leurs activités au Mexique.

Du côté de Foxconn il ne fait aucun doute que c'est la production des iPhone qui sera essentiellement présente sur le sol mexicain, pour Pegatron on ne sait pas encore si les usines qui vont être au Mexique seront pour Apple ou pour d'autres clients. Chacune des entreprises a un portefeuille de clients bien rempli et Apple n'est pas le centre du monde, même si c'est le client qui leur permet de générer la majorité de leur chiffre d'affaires.

La décision finale de Foxconn de produire au Mexique devrait avoir lieu au plus tard avant la fin de l'année prochaine. Début de 2021, les travaux commenceront pour commencer peut-être la production des iPhone 13 avec la mention "Made in Mexico". L'entreprise ne s'aventure pas en terrain inconnu en voulant se lancer au Mexique, puisqu'elle possède déjà des usines spécialisées dans la production des serveurs et téléviseurs.



Plus récemment, Foxconn a investi 1 milliard de dollars en Inde pour la production des iPhone. Apple avait insisté pour que son partenaire déplace ses chaines de productions dans ce pays, car le gouvernement s'était engagé sur des avantages financiers en échange de créations de nouveaux emplois. Une technique efficace pour réduire un chômage très élevé.