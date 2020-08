La nouvelle pub colorée d'Apple Music

Cette courte publicité sert principalement à démontrer la diversité d'Apple proposée par son service musical. Rappelons par la même occasion, qu'il y avait déjà du nouveau la semaine dernière du côté d'Apple Music avec la radio Beats 1 qui est devenue Apple Music 1 . Deux autres nouvelle stations sont également apparues. Elles se nomment Apple Music Hits (années 80 à 2000) et Apple Music Country. Vous êtes plutôt Apple ou Spotify ?

Une toute nouvelle publicité est disponible sur la chaîne officielle Apple Music. À l'intérieur, on y retrouve le logo Apple Music joliment décliné sous différentes formes. Des stars telles que Billie Eilish ou Megan Thee Stallion sont présentes dans ce spot publicitaire. Des artistes en devenir font eux aussi quelques apparitions rapides.

Apple vient de dévoiler sur sa chaîne Youtube "Apple Music" une toute nouvelle publicité. À travers cette vidéo, Apple montre la diversité de son service de streaming musical, disponible dans plus de 160 pays désormais.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.